Finansal Hizmetler Güven Endeksi martta arttı
1 saat önce
Finansal Hizmetler Güven Endeksi, martta bir önceki aya göre 9 puan artarak 140,2'ye yükseldi.
Finansal Hizmetler Güven Endeksi, martta bir önceki aya göre 9 puan artarak 140,2'ye yükseldi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:00
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