Finansal hizmetler güven endeksi 13,4 puan arttı - Son Dakika
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Finansal hizmetler güven endeksi 13,4 puan arttı

22.04.2022 10:14
Finansal hizmetler güven endeksi 13,4 puan arttı

2022 yılı Nisan ayında finansal hizmetler güven endeksi, bir önceki aya göre 13,4 puan artarak 178,7 seviyesinde gerçekleşti.

2022 yılı Nisan ayında finansal hizmetler güven endeksi, bir önceki aya göre 13,4 puan artarak 178,7 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan ayı finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksi (FHGE) verisini açıkladı. 2022 yılı Nisan ayında Finansal Hizmetler Anketi sonuçları, finansal sektörde faaliyet gösteren 155 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi. Buna göre, 2022 yılı Nisan ayında FHGE, bir önceki aya göre 13,4 puan artarak 178,7 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumunun ve son üç aydaki hizmetlere olan talebin FHGE'yi artış yönünde, gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin ise FHGE'yi azalış yönünde etkilediği görüldü.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu ve son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla güçlendiği gözlendi. Gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin ise zayıflayarak devam ettiği görüldü.

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son üç aydaki istihdamda azalış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin bir önceki döneme kıyasla zayıfladığı, gelecek üç aydaki istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise güçlendiği gözlendi.

Karlılığa ilişkin değerlendirmelere göre, son üç aydaki karlılıkta artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin bir önceki döneme kıyasla bir miktar güçlendiği, gelecek üç aydaki karlılıkta artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin zayıfladığı gözlendi.

Yurt içi ve yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin olarak, son üç ayda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda iyileşme olacağı yönündeki beklentilerin bir önceki döneme göre bir miktar güçlendiği görüldü.

2022 yılı Nisan ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)", "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" ve "66- Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektörlerinde sırasıyla 13,0, 19,3 ve 21,0 puanlık artış olduğu gözlendi.

(İHA)

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Tüketici güven endeksi nisanda aylık bazda yüzde 7,3 azalarak 67,3 oldu Tüketici güven endeksi nisanda aylık bazda yüzde 7,3 azalarak 67,3 oldu Tüketici güven endeksi nisanda tarihinin en düşük seviyesine geriledi: 67,3 Tüketici güven endeksi nisanda tarihinin en düşük seviyesine geriledi: 67,3

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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