Finansal Hizmetler Güven Endeksi ocakta geriledi - Son Dakika

Finansal Hizmetler Güven Endeksi ocakta geriledi

22.01.2021 15:09
Finansal Hizmetler Güven Endeksi ocakta geriledi, System.String[]

Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), ocakta bir önceki aya göre, 16,4 puan azalarak 138,2 seviyesine geriledi.

Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), ocakta bir önceki aya göre, 16,4 puan azalarak 138,2 seviyesine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ocak ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi açıklandı.

Finansal sektörde faaliyet gösteren 155 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilen anket sonuçlarına göre, FHGE, aralıkta bir önceki aya kıyasla 16,4 puan azalarak 138,2 seviyesine geriledi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu ve son üç aydaki hizmetlere olan talep FHGE'yi azalış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin FHGE'ye artış yönünde etki yaptı.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme ve hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya kıyasla zayıflarken, gelecek üç aydaki hizmetlere olan talebe ilişkin artış yönlü beklentilerin ise güçlendi.

Öte yandan istihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son üç aydaki istihdama ilişkin azalış yönlü değerlendirmeler ile gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin zayıfladığı gözlemlendi.

Son üç aydaki karlılıkta artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç aydaki karlılıkta artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir de bir önceki döneme kıyasla zayıfladı.

Rekabet gücüne ilişkin değerlendirmelerde, yurt içi piyasalardaki rekabet gücünde son üç ayda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki döneme kıyasla zayıfladığı, gelecek üç ayda iyileşme olacağı yönündeki beklentilerin ise bir miktar güçlendiği görüldü.

Yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin olarak, son üç ayda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda iyileşme olacağı yönündeki beklentiler bir önceki döneme göre güçlendi.

Ocak ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)" ve "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 17,3 ve 0,9 puanlık azalış, "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektöründe 3,2 puanlık artış oldu.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Finansal Hizmetler Güven Endeksi ocakta geriledi - Son Dakika Ekonomi


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