Son Dakika Haberleri: Finansal Hizmetler Güven Endeksi Şubat'ta Arttı

Finansal Hizmetler Güven Endeksi Şubat'ta Arttı

21 dakika önce

Finansal hizmetler güven endeksi (FHGE), 2019 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 4,4 puan artarak 131,2 seviyesinde gerçekleşti.

Finansal Hizmetler Güven Endeksi Şubat'ta Arttı, System.String[]
Finansal hizmetler güven endeksi (FHGE), 2019 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 4,4 puan artarak 131,2 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 Şubat dönemi finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini (FHGE) açıkladı. Buna göre; 2019 yılı Şubat ayında FHGE, bir önceki aya göre 4,4 puan artarak 131,2 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu FHGE'yi azalış yönünde etkilerken, son üç aydaki hizmetlere olan talep ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin FHGE'yi artış yönünde etkilediği gözlendi.2019 yılı Şubat ayında Finansal Hizmetler Anketi sonuçları, finansal sektörde faaliyet gösteren 155 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğunu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla zayıfladığı, son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin ise güçlendiği görüldü.

Son üç aydaki istihdama ilişkin olarak, bir önceki ayda artış bildirenler lehine olan seyrin azalış bildirenler lehine döndüğü gözlendi. Gelecek üç aydaki istihdama ilişkin azalış yönlü beklentilerin ise güçlenerek devam ettiği görüldü.

2019 yılı Şubat ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre Finans ve Sigorta Faaliyetleri sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, 64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç) ve 65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç) sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 3,7 ve 20,8 puanlık artış gözlenirken, 66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler sektöründe 10,6 puanlık azalış olduğu görüldü. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:58 Kaynak: İHA

Ekonomi
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