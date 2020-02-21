Finansal Hizmetler Güven Endeksi şubatta azaldı - Son Dakika
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Finansal Hizmetler Güven Endeksi şubatta azaldı

6 saat önce

Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), şubatta bir önceki aya göre 3,9 puan azalarak 160,8 seviyesine geriledi.

Finansal Hizmetler Güven Endeksi şubatta azaldı, System.String[]

Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), şubatta bir önceki aya göre 3,9 puan azalarak 160,8 seviyesine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından şubat ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi açıklandı.


Şubat ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi sonuçları, finansal sektörde faaliyet gösteren 157 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

Buna göre, FHGE, şubatta bir önceki aya göre 3,9 puan azalarak 160,8 seviyesine düştü. Endeksi oluşturan anket

sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu FHGE'yi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki hizmetlere

olan talep ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi FHGE'yi azalış yönünde etkiledi.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya kıyasla güçlendi, son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile

gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentiler ise zayıfladı.

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda istihdamda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda istihdamda artış olacağını

bekleyenler lehine olan seyir güçlenerek devam etti.

Şubatta, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)", 65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" ve "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 3,9, 1,5 ve 2,5 puanlık azalış oldu.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:52 Kaynak: AA
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