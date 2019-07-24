Son Dakika Haberleri: Finansal hizmetler güven endeksi Temmuz'da 10 puan düştü
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Finansal hizmetler güven endeksi Temmuz'da 10 puan düştü

1 saat önce

Finansal hizmetler güven endeksi (FHGE), Temmuz ayında bir önceki aya göre 5.0 puan azalarak 148.2 düzeyine indi.

Finansal hizmetler güven endeksi Temmuz'da 10 puan düştü, System.String[]
Finansal hizmetler güven endeksi (FHGE), Temmuz ayında bir önceki aya göre 5.0 puan azalarak 148.2 düzeyine indi.
Merkez Bankası'nın, finansal sektörde faaliyet gösteren 158 kuruluşun yanıtlarını ağırlıklandırıp, toplulaştırmayla elde edip değerlendirdiği verilerine göre:
"Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki hizmetlere olan talep FHGE'yi azalış yönünde etkilerken, son üç aydaki iş durumu ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin FHGE'yi artış yönünde etkiledi.
"İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya kıyasla zayıfladı, son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentiler güçlenerek devam etti.
"Son üç aydaki istihdama ilişkin olarak, bir önceki ayda artış bildirenler lehine olan gelişme azalış bildirenler lehine döndü. Gelecek üç aydaki istihdama ilişkin azalış yönlü beklentiler ise güçlenerek devam etti.
"Yurt içi ve yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin olarak, son üç ayda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda iyileşme olacağı yönündeki beklentiler güçlenerek devam etti.
"Temmuz ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)" ve "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektörlerinde bir önceki aya göre 4.4'er puan, 65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" sektöründe ise 16.3 puan azaldı. (Grafik)


Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 03:00 Kaynak: DHA
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