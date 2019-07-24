Finansal Hizmetler Güven Endeksi temmuzda geriledi
1 saat önce
Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), temmuzda bir önceki aya göre 5 puan azalarak 148,2 seviyesinde gerçekleşti.
Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), temmuzda bir önceki aya göre 5 puan azalarak 148,2 seviyesinde gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 03:07
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