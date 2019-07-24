Son Dakika Haberleri: Finansal Hizmetler Güven Endeksi temmuzda geriledi
Son Dakika Ekonomi Haber

Finansal Hizmetler Güven Endeksi temmuzda geriledi

1 saat önce

Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), temmuzda bir önceki aya göre 5 puan azalarak 148,2 seviyesinde gerçekleşti.

Finansal Hizmetler Güven Endeksi temmuzda geriledi, System.String[]
Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), temmuzda bir önceki aya göre 5 puan azalarak 148,2 seviyesinde gerçekleşti.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 03:07 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Günay Restaurant'ın eski sahibi Günay Tuncel hayatını kaybetti Avrupa Yatırım Bankası yıl sonuna kadar Türkiye'ye kredi vermeyi durdurdu Taşköprü sarımsağı bu hafta 17 TL'den alıcı buldu Nike'ın 1972'de ürettiği ayakkabı, açık artırmada 437 bin 500 dolara satılarak rekor kırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 16:33:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Finansal Hizmetler Güven Endeksi temmuzda geriledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]