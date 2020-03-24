Finansal hizmetler güveni Mart'ta 2.9 puan düştü

Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE) Mart ayında, bir önceki aya göre 2.9 puan azalarak 157.9 düzeyine geriledi.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki hizmetlere olan talep FHGE'yi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki iş durumunu ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin FHGE'yi azalış yönünde etkiledi" denildi.

Açıklamaya göre, Mart ayında Finansal Hizmetler Anketi sonuçları, finansal sektörde faaliyet gösteren 157 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

Buna göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç), Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç) ve Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler sektörlerinde sırasıyla 2.8, 2.6 ve 9.6 puanlık azalış oldu.