Finansal hizmetler güveni yıla yükselişle başladı
50 dakika önce
Finansal Hizmetler Güven Endeksi yılın ilk ayında bir önceki aya göre 8,7 puan artarak 126,8 seviyesine yükseldi.
Finansal Hizmetler Güven Endeksi yılın ilk ayında bir önceki aya göre 8,7 puan artarak 126,8 seviyesine yükseldi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:06
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