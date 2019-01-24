Son Dakika Haberleri: Finansal hizmetler güveni yıla yükselişle başladı

Finansal hizmetler güveni yıla yükselişle başladı

50 dakika önce

Finansal Hizmetler Güven Endeksi yılın ilk ayında bir önceki aya göre 8,7 puan artarak 126,8 seviyesine yükseldi.

Finansal hizmetler güveni yıla yükselişle başladı, System.String[]
Finansal Hizmetler Güven Endeksi yılın ilk ayında bir önceki aya göre 8,7 puan artarak 126,8 seviyesine yükseldi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:06 

Ekonomi
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