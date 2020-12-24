Finansal Hizmetler Güven Endeksi aralıkta geriledi - Son Dakika

Finansal Hizmetler Güven Endeksi aralıkta geriledi

24.12.2020 15:07
Finansal Hizmetler Güven Endeksi aralıkta geriledi, System.String[]

Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), aralıkta bir önceki aya göre 4 puan azalarak 154,6 seviyesine geriledi.

Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), aralıkta bir önceki aya göre 4 puan azalarak 154,6 seviyesine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından aralık ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi açıklandı.

Finansal sektörde faaliyet gösteren 155 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilen anket sonuçlarına göre, FHGE, aralıkta bir önceki aya kıyasla 4 puan azalarak 154,6 seviyesine indi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, "son üç aydaki iş durumu" endeksi artış yönünde etkiledi. Öte yandan "son üç aydaki hizmetlere olan talep" ile "gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi", endekse azalış yönünde etki yaptı.

Son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler, aralıkta bir önceki aya kıyasla güçlendi. Son üç ayda hizmet talebinde artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda hizmet talebinin artacağı beklentileri ise zayıfladı.

Öte yandan son üç ayda istihdama ilişkin artış yönlü değerlendirmeler, azalış olduğunu bildirenler lehine döndü. Gelecek üç ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir ise zayıfladı.

Bu yılın aralık ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, "Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)" ve "Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 3,3 ve 16,3 puanlık azalış olduğu görüldü. "Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektöründe ise 2,9 puanlık artış olduğu gözlendi.

Finansal Hizmetler Güven Endeksi aralıkta geriledi
Finansal Hizmetler Güven Endeksi aralıkta geriledi
Finansal Hizmetler Güven Endeksi aralıkta geriledi
Finansal Hizmetler Güven Endeksi aralıkta geriledi
Finansal Hizmetler Güven Endeksi aralıkta geriledi

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Finansal Hizmetler Güven Endeksi aralıkta geriledi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Mutasyonla boğuşan İngiltere, Türk tır şoförlerini konuşuyor: Kahvaltılarından ödün vermiyorlar Müge Anlı'da insanları dolandıran ve 'Enişte' olarak bilinen kişinin kadın olduğu ortaya çıktı Rusya'da yerel meclis toplantısında kriz: Sunumuza değil, dekoltenize dikkat ettim Boşanma davasına, aracına "Asıl evlenen evde kalır, boşanıyorum çok mutluyum" yazarak gitti Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 17'ye yükseltti Hepsi grubunun solisti Cemre Kemer evlendi Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşıyor Medyumun uygunsuz koşullarda beslediği 20 köpek ve 16 kediye el konuldu
Son Dakika! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İYİ Parti lideri Meral Akşener'e: Dön evine, bitsin bu çile Son Dakika! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İYİ Parti lideri Meral Akşener'e: Dön evine, bitsin bu çile         
15:15
Kar bekleyen İstanbul'a yarın için 'sarı kod'lu fırtına uyarısı Kar bekleyen İstanbul'a yarın için 'sarı kod'lu fırtına uyarısı         
14:47
PSG, teknik direktör Thomas Tuchel ile yollarını ayırdı PSG, teknik direktör Thomas Tuchel ile yollarını ayırdı         
14:41
Son Dakika: Dolar, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası 8 kuruş birden düştü Son Dakika: Dolar, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası 8 kuruş birden düştü         
14:14
Müge Anlı, 15 yaşındaki küçük kız 20 gün tır dorsasında alıkoyan adama ateş püskürdü Müge Anlı, 15 yaşındaki küçük kız 20 gün tır dorsasında alıkoyan adama ateş püskürdü         
14:00
Arkadaşını öldürüp intihar süsü vermişti, ifadesi şoke etti: Cinsel organını ağzıma sokmak istedi Arkadaşını öldürüp intihar süsü vermişti, ifadesi şoke etti: Cinsel organını ağzıma sokmak istedi         
13:38
CHP Hatay Milletvekili Topal, Meclis'e tabutla geldi: Gasilhanede vatandaşlarımız cenazelerini almak için sıra bekliyor CHP Hatay Milletvekili Topal, Meclis'e tabutla geldi: Gasilhanede vatandaşlarımız cenazelerini almak için sıra bekliyor         
13:15
Annesi, yakın arkadaşıyla kaçmıştı! Talihsiz genç konuştu: Uygunsuz fotoğrafları vardı Annesi, yakın arkadaşıyla kaçmıştı! Talihsiz genç konuştu: Uygunsuz fotoğrafları vardı         
12:48
Köyden çıkmayan traktöre, İstanbul'dan trafik cezası geldi Köyden çıkmayan traktöre, İstanbul'dan trafik cezası geldi         
12:00
Çinli Sinovac koronavirüs aşısının sonuçlarını açıklamayı yine erteledi! ABD basınından Türkiye iddiası geldi Çinli Sinovac koronavirüs aşısının sonuçlarını açıklamayı yine erteledi! ABD basınından Türkiye iddiası geldi         
11:41
PKK'ya verdiği destekle bilinen futbolcu Deniz Naki Almanya'da tutuklandı PKK'ya verdiği destekle bilinen futbolcu Deniz Naki Almanya'da tutuklandı         
11:11
Bozkırın ortasında kurduğu seralarla kendi işinin patronu oldu Bozkırın ortasında kurduğu seralarla kendi işinin patronu oldu         
10:30
Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı, ülke ekonomisine yıllık 2,8 milyar lira kazandıracak Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı, ülke ekonomisine yıllık 2,8 milyar lira kazandıracak         
10:22
Servet olarak saklanan paralar, 90 yıl sonra yorgandan çıktı! Sadece hatıra olarak kaldılar Servet olarak saklanan paralar, 90 yıl sonra yorgandan çıktı! Sadece hatıra olarak kaldılar         
10:19
Abdülhamid'in rüya projesi olan Filyos Limanı Zonguldak'ın yeni enerji üssü oldu Abdülhamid'in rüya projesi olan Filyos Limanı Zonguldak'ın yeni enerji üssü oldu         
09:39
Kelime Oyunu'na damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu terk etmek isteyince Ali İhsan Varol müdahale etti Kelime Oyunu'na damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu terk etmek isteyince Ali İhsan Varol müdahale etti         
09:26
Fenomenler zıvanadan çıktı! Ebru Sever Türk'ün yufkayla burnunu sildiği görüntüler mide bulandırdı Fenomenler zıvanadan çıktı! Ebru Sever Türk'ün yufkayla burnunu sildiği görüntüler mide bulandırdı         
18:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2020 15:23:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Finansal Hizmetler Güven Endeksi aralıkta geriledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei