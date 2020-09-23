BIST100 yüzde 0.59 yükseldi, dolar 7.70 lirada

Merkez Bankası 'nın ( TCMB ) Perşembe günü düzenlenecek Para Politikası Kurulu toplantısında faizleri değiştirmeyeceğine ilişkin beklentilerin ağırlık kazanması ve ABD para biriminin küresel piyasalarda güçlenmesiyle, 7.70 lira ile yeni tarihi yüksek düzeye yükseldi.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 1,098 ve 1,109 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü, yüzde 0.59 artışla 1,102.65 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.43, BIST Mali Endeks yüzde 1.26, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.42 artıdaydı.

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