Finansal hizmetlerde güven Şubat'ta 3.9 puan azaldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Finansal hizmetlerde güven Şubat'ta 3.9 puan azaldı - Son Dakika Ekonomi

Finansal hizmetlerde güven Şubat'ta 3.9 puan azaldı

7 saat önce

Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE) Şubat ayında, geçen aya göre 3.9 puan azalarak 160.8 düzeyine geriledi.

Finansal hizmetlerde güven Şubat'ta 3.9 puan azaldı, System.String[]

Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE) Şubat ayında, geçen aya göre 3.9 puan azalarak 160.8 düzeyine geriledi.

Merkez Bankası'nın Finansal Hizmetler İstatistikleri verilerine göre, son üç aydaki iş durumu FHGE'yi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki hizmetlere olan talep ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi FHGE'yi azalış yönünde etkiledi.

Merkez Bankası değerlendirmesinde, "İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla güçlendiği, son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin ise zayıfladığı görüldü. Son üç ayda istihdamda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan gelişmeler de güçlenerek devam etti" denildi.

Buna göre, "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç), Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç) ve Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 3.9, 1.5 ve 2.5 puanlık azalma yaşandı. (Grafik)


Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:28 Kaynak: DHA
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