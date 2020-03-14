Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi koronavirüs gündemiyle toplandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi koronavirüs gündemiyle toplandı - Son Dakika

Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi koronavirüs gündemiyle toplandı

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında gerekli tüm ekonomik desteği ilgili kurumlara sağlayacaklarını bildirdi.

Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi koronavirüs gündemiyle toplandı, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında gerekli tüm ekonomik desteği ilgili kurumlara sağlayacaklarını bildirdi.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesinin (FİKKO), Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla, Kovid-19 gündemiyle toplandığını duyurdu.

Toplantıda, süreçten etkilenebilecek sektörleri desteklemek ve piyasaları güçlendirmek amacıyla uygulayacakları yol haritasını tüm yönleriyle ele aldıklarını belirten Albayrak, "Virüsle mücadele kapsamında gerekli tüm ekonomik desteği ilgili kurumlarımıza sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Berat Albayrak, Ruhsar Pekcan, mehmet ersoy, Twitter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 09:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere koronavirüs uyarısı: Çocuklar için tramvaya dönüşmesin
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi Prof Dr. İlber Ortaylı marketlere hücum edenlere sert çıktı: Türk ahlakına uymayan bir görgüsüzlük yapıyorlar Dubai şeyhinin ultra lüks yatı koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı

Son Dakika Haberleri
04:08 Dere yatağına otomobil devrildi: 1 ölü
04:04 Beyoğlu'nda bir evde çıkan yangın söndürüldü
04:02 Lübnan'da koronavirüs nedeniyle camilerde namazlar askıya alındı
03:42 İstanbul polisinden kaçak makaron ve nargile tütünü operasyonu
03:39 İSTANBUL POLİSİNDEN KAÇAK MAKARON VE NARGİLE TÜTÜNÜ OPERASYONU (GENİŞ HABER)

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 04:28:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi koronavirüs gündemiyle toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]