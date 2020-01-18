Finansal istikrarın desteklenmesi için zorunlu karşılıklarda değişiklik - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Finansal istikrarın desteklenmesi için zorunlu karşılıklarda değişiklik - Son Dakika Ekonomi

Finansal istikrarın desteklenmesi için zorunlu karşılıklarda değişiklik

6 saat önce

Merkez Bankası, "parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi, finansal istikrarın desteklenmesi ve altın cinsinden tasarrufların ekonomiye kazandırılması amaçlarıyla" rezerv opsiyon mekanizması kapsamında değişiklikler yaptı.

Finansal istikrarın desteklenmesi için zorunlu karşılıklarda değişiklik, System.String[]

Merkez Bankası, "parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi, finansal istikrarın desteklenmesi ve altın cinsinden tasarrufların ekonomiye kazandırılması amaçlarıyla" rezerv opsiyon mekanizması kapsamında değişiklikler yaptı.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Türk lirası zorunlu karşılıkların standart altın cinsinden tesis edilebilmesi imkanı azami oranının yüzde 30'dan yüzde 20'ye indirilmesine, Türk lirası zorunlu karşılıkların kaynağı yurt içi yerleşiklerden toplanan işlenmiş veya hurda altın olan standart altın cinsinden tesis edilebilmesi imkanı azami oranının yüzde 10'dan yüzde 15'e yükseltilmesine karar verilmiştir" denildi ve şu bilgiler verildi:

"Türk lirası zorunlu karşılıkların standart altın cinsinden tesis edilebilmesi imkanı azami oranının yüzde 30'dan yüzde 20'ye indirilmesi ile piyasaya 1.7 milyar dolar tutarında altın cinsinden likidite verilmesi ve piyasadan 4.5 milyar Türk lirası likidite çekilmesi öngörülmektedir.

"Diğer taraftan, Türk lirası zorunlu karşılıkların kaynağı yurt içi yerleşiklerden toplanan işlenmiş veya hurda altın olan standart altın cinsinden tesis edilebilmesi imkanı azami oranının yüzde 10'dan yüzde 15'e yükseltilmesi ile piyasadan 0.3 milyar dolar tutarında altın cinsinden likidite çekilmesi ve piyasaya 2.0 milyar Türk lirası likidite verilmesi beklenmektedir.

"Ancak işlenmiş veya hurda altının yurt içi yerleşiklerden toplanması zorunlu olduğundan bahsedilen etki zaman içinde kademeli olarak gerçekleşebilecektir."


Merkez Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 10:43 Kaynak: DHA
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