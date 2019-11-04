Son Dakika Haberleri: Finansal kesim dışı firmaların döviz açığı 183.2 milyar dolar
Son Dakika Ekonomi Finansal kesim dışı firmaların döviz açığı 183.2 milyar dolar

Finansal kesim dışı firmaların döviz açığı 183.2 milyar dolar

7 saat önce

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyon açığı Ağustos'ta 183.2 milyar dolar oldu.

Finansal kesim dışı firmaların döviz açığı 183.2 milyar dolar, System.String[]

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyon açığı Ağustos'ta 183.2 milyar dolar oldu.

Merkez Bankası verilerine göre Temmuz değerlerine göre varlıklar 2 milyar dolar, yükümlülükler 1.42 milyar dolar azaldı. TCMB verilerine göre finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyon açığı yılbaşından bu yana 21.7 milyar dolar azaldı.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında Ağustos döneminde yurtiçinden sağlanan kısa vadeli krediler Temmuz dönemine göre 250 milyon dolar artarken, uzun vadeli olanlar ise 627 milyon dolar azaldı.

Yurtdışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 1.03 milyar dolar azalırken, uzun vadeli krediler 22 milyon dolar azaldı.

Ağustos dönemi varlık dağılımı bir önceki aya göre, yurtiçi bankalardaki mevduat ve ihracat alacakları sırasıyla 798 milyon dolar, 1.3 milyar dolar azalırken, yurtdışına doğrudan sermaye yatırımları 81 milyon dolar arttı ve toplam varlıklar 2.0 milyar dolar azaldı.

Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurtiçinden sağlanan nakdi krediler, yurtdışından sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 377 milyon dolar, 351 milyon dolar ve 696 milyon dolar azaldı ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 1 milyar 424 milyon dolar azaldı.


Merkez Bankası, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 03:37 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



IAG, İspanyol hava yolu şirketi Air Europa'yı 1,1 milyar dolara satın alıyor
Şarkıcı Ebru Polat, Ezhel'in Aya isimli şarkısında kalça dansı yaptı Yetişkin film yıldızı Şahin K.'nın paylaştığı video, izleyenlerin ağzını açık bıraktı WhatsApp grubunda İslami değerlere hakaret içeren paylaşımlar yapan doktor açığa alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 22:38:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Finansal kesim dışı firmaların döviz açığı 183.2 milyar dolar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]