Finansal Kesim Dışı Firmaların Net Döviz Açığı Azaldı

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı ocakta 194 milyar 519 milyon dolar seviyesine geriledi.

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı ocakta 194 milyar 519 milyon dolar seviyesine geriledi.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ocak 2019 dönemine ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülük verilerini açıkladı.



Finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları, Aralık 2018 değerlerine göre varlıklar 381 milyon dolar, yükümlülükler 4 milyar 295 milyon dolar azaldı.



Net Döviz Pozisyon Açığı ise 194 milyar 519 milyon dolar olarak gerçekleşti ve Aralık 2018 dönemine göre 3 milyar 914 milyon dolar düştü.



Söz konusu dönemde varlık dağılımı incelendiğinde bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 298 milyon dolar ve 137 milyon dolar artarken, ihracat alacakları 837 milyon dolar azaldı. Sonuç olarak varlıklar 381 milyon dolar geriledi.



Yükümlülük dağılımında ise, bir önceki aya göre, yurt içinden sağlanan nakdi krediler ve yurt dışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 4 milyar 333 milyon dolar ve 194 milyon dolar azalırken, ithalat borçları 232 milyon dolar arttı. Bunlara bağlı olarak yükümlülükler 4 milyar 295 milyon dolar düştü.



Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında, Ocak 2019 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Aralık 2018 dönemine göre 620 milyon dolar, uzun vadeli olanlar ise 3 milyar 713 milyon dolar azaldı.



Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 532 milyon dolar azalırken, uzun vadeli krediler 572 milyon dolar arttı.



Ocak 2019 döneminde kısa vadeli varlıklar 94 milyar 223 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 89 milyar 188 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli net döviz pozisyon fazlası ise 5 milyar 35 milyon dolar gerçekleşerek, Aralık 2018 dönemine göre 634 milyon dolar çıktı.



Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 29 düzeyinde gerçekleşti.

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