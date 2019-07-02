Son Dakika Haberleri: Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı azaldı
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Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı azaldı

8 dakika önce

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, nisanda 188 milyar 63 milyon dolar seviyesine geriledi.

Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı azaldı, System.String[]
Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, nisanda 188 milyar 63 milyon dolar seviyesine geriledi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 03:42 
döviz, Ekonomi
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