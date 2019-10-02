Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı azaldı
1 saat önce
Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, temmuzda 183 milyar 995 milyon dolar seviyesine geriledi.
Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, temmuzda 183 milyar 995 milyon dolar seviyesine geriledi.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:21
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