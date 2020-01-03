Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı azaldı - Son Dakika

Finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları, Ekim döneminde net döviz pozisyonu açığı bir önceki aya göre 1 milyar 616 milyon dolar azalarak 176 milyar 433 milyon dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Ekim ayı finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıkladı. Buna göre; Ekim 2019 dönemine ait finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri tablosu değerlendirildiğinde; Eylül 2019 değerlerine göre varlıklar 2 milyar 902 milyon dolar, yükümlülükler 1 milyar 286 milyon dolar arttı. Net döviz pozisyonu açığı ise 176 milyar 433 milyon dolar olarak gerçekleşti ve Eylül 2019 dönemine göre 1 milyar 616 milyon dolar azaldı.

Ekim 2019 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurtiçi bankalardaki mevduat, yurtdışına doğrudan sermaye yatırımları ve ihracat alacakları sırasıyla 1.676 milyon ABD doları, 309 milyon dolar ve 889 milyon dolar arttı ve sonuç olarak varlıklar 2 milyar 902 milyon dolar arttı.

Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurtiçinden sağlanan nakdi krediler 532 milyon dolar azalırken, yurtdışından sağlanan nakdi krediler ile ithalat borçları sırasıyla 669 milyon dolar ve 1 milyar 149 milyon dolar arttı ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 1 milyar 286 milyon dolar arttı.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Ekim 2019 döneminde yurtiçinden sağlanan kısa vadeli krediler Eylül 2019 dönemine göre 236 milyon dolar azalırken, uzun vadeli olanlar ise 197 milyon dolar azaldı. Yurtdışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 1 milyar 751 milyon dolar artarken, uzun vadeli krediler 65 milyon dolar arttı.

Ekim 2019 döneminde kısa vadeli varlıklar 105 milyar 227 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 93 milyar 558 milyon olarak gerçekleşti. Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası ise 11 milyar 669 milyon dolar gerçekleşerek Eylül 2019 dönemine göre 1 milyar 122 milyon dolar arttı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 31 düzeyinde oldu.

(İHA)