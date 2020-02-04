Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı azaldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı azaldı - Son Dakika Ekonomi

Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı azaldı

6 saat önce

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, kasımda 175 milyar 947 milyon dolar seviyesine geriledi.

Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı azaldı, System.String[]

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, kasımda 175 milyar 947 milyon dolar seviyesine geriledi.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım 2019 dönemine ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülük verilerini açıkladı.


Finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları, kasımda bir önceki aya göre 1 milyon dolar artarken, yükümlülükler 1 milyar 502 milyon dolar azaldı.


Net döviz pozisyon açığı ise 175 milyar 947 milyon dolar olarak gerçekleşti ve bir önceki aya göre 1 milyar 503 milyon dolar geriledi.


Söz konusu dönemde varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat 1 milyar 212 milyon dolar azalırken, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları ve ihracat alacakları sırasıyla 216 milyon dolar ve 947 milyon dolar arttı.

Yükümlülük dağılımında ise bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler 2 milyar 350

milyon dolar azalırken, yurt dışından sağlanan nakdi krediler ile ithalat borçları sırasıyla 7 milyon dolar ve 841 milyon dolar artış kaydetti.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında, Kasım 2019 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler bir önceki aya göre 149 milyon dolar artarken, uzun vadeli olanlar ise 2 milyar 499 milyon dolar azaldı. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 741 milyon dolar, uzun vadeli krediler de 107 milyon dolar yükseldi.

Kasım 2019 döneminde kısa vadeli varlıklar 103 milyar 993 milyon dolar, kısa vadeli yükümlülükler 94 milyar 446 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kasım ayında kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası ise 9 milyar 547 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 32 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:10 Kaynak: AA
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