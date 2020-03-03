Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı azaldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı azaldı - Son Dakika Ekonomi

Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı azaldı

6 saat önce

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, geçen yıl sonunda 175 milyar 128 milyon dolar seviyesine geriledi.

Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı azaldı, System.String[]

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, geçen yıl sonunda 175 milyar 128 milyon dolar seviyesine geriledi.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık 2019 dönemine ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülük verilerini açıkladı.


Finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları, Aralık 2019'da bir önceki aya göre 308 milyon dolar, yükümlülükler 117 milyon dolar arttı.


Net döviz pozisyon açığı ise geçen yıl sonunda 175 milyar 128 milyon dolar olarak gerçekleşerek, açık bir önceki aya göre 191 milyon dolar geriledi.


Söz konusu dönemde varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat 268

milyon dolar azalırken, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları ve ihracat alacakları sırasıyla 283

milyon dolar ve 274 milyon dolar yükseldi.

Yükümlülük dağılımında ise bir önceki aya göre yurt dışından sağlanan nakdi krediler 2 milyar 433

milyon dolar gerilerken, yurt içinden sağlanan nakdi krediler ile ithalat borçları sırasıyla 732 milyon

dolar ve 1 milyar 818 milyon dolar arttı.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında, Aralık 2019 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli

krediler bir önceki aya kıyasla 387 milyon dolar azalırken, uzun vadeli olanlar ise 1 milyar 119 milyon

dolar artış gösterdi. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 223 milyon dolar artarken, uzun vadeli krediler 838 milyon dolar azaldı.

Aralık 2019 döneminde kısa vadeli varlıklar 103 milyar 994 milyon dolar, kısa vadeli yükümlülükler

94 milyar 241 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası ise 9 milyar 753 milyon

dolar seviyesinde gerçekleşti.

Kısa vadeli

yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 32 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Aralık, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 03:16 Kaynak: AA
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