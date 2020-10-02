BIST100 yüzde 0.13 yükseldi, dolar 7.76 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 0.13 yükseldi, dolar 7.76 lirada

Küresel piyasalarda yaşanan satış dalgasının etkisiyle haftanın son işlem gününe düşüşle başlayan, Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 1,137 ve 1,150 puan arasında dalgalandığı günü yüzde 0.13 artışla 1,145.03 puanda tamamladı.

BIST100 yüzde 0.13 yükseldi, dolar 7.76 lirada, System.String[]

Küresel piyasalarda yaşanan satış dalgasının etkisiyle haftanın son işlem gününe düşüşle başlayan, Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 1,137 ve 1,150 puan arasında dalgalandığı günü yüzde 0.13 artışla 1,145.03 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.42 ve BIST Mali Endeks yüzde 0.21 artıda, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.05 eksideydi.

Merkez Bankası (TCMB) geçen hafta yapılan 200 bazpuanlık faiz artırımından bu yana geleneksel yöntemle açtığı ilk repo ihalesinde ortalama basit faiz yüzde 12.54'e yükseldi.

TCMB'nin 10 milyar lira verdiği geleneksel yöntemli 30 Ekim vadeli repo ihalesine 49.85 milyar lira teklif geldi.TCMB geçen haftaki faiz artırımından bu yana yalnızca bir kez, yüzde 10.25'e yükselen politika faizinden miktar yöntemiyle repo ihalesi açtı ve 5.0 milyar lira verdi.Böylece, TCMB miktar yöntemli repo ihalelesini 7 Ağustos'tan sonra ilk kez fonlama kompozisyonunda 25 Eylül'de kullanmış oldu.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.7250 lira ve en yüksek 7.7792 lirayı gördükten sonra, 7.76 – 7.77 lira aralığında,euro en düşük 9.0459 lira ve en yüksek 9.1311 lirayı gördükten sonra, 9.09 – 9.10 lira aralığında,sterlin en düşük 9.9297 lira ve en yüksek 10.0595 lirayı gördükten sonra 10.03 – 10.04 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.16959 - 1.17497 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17166 düzeyindeydi.Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyonu açığı Temmuz'da aylık bazda 693 milyon dolar azalarak 162 milyar 168 milyon dolara geriledi.Merkez Bankası'nın verilerine göre, bu dönemde finansal kesim dışındaki firmaların varlıkları 5 milyar 51 milyon dolar, yükümlülükleri de 4 milyar 358 milyon dolar arttı.Finansal kesim dışı firmaların bu dönemde yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları, ihracat alacakları ve yurt içi bankalardaki mevduat sırasıyla 490 milyon dolar, 1 milyar 613 milyon dolar ve 2 milyar 827 milyon dolar ve sonuç olarak varlıklar 5 milyar 51 milyon dolar arttı.

Aynı dönemde yurt içinden sağlanan nakdi krediler, yurt dışından sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 542 milyon dolar, 1 milyar 358 milyon dolar ve 2 milyar 458 milyon dolar ve bunlara bağlı olarak toplam yükümlülükler 4 milyar 358 milyon dolar arttı.


BIST100 yüzde 0.13 yükseldi, dolar 7.76 lirada
BIST100 yüzde 0.13 yükseldi, dolar 7.76 lirada
BIST100 yüzde 0.13 yükseldi, dolar 7.76 lirada

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Döviz, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 15:31 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.13 yükseldi, dolar 7.76 lirada - Son Dakika Ekonomi

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