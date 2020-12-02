TCMB-Finansal kesim dışının döviz açığı 3.1 milyar dolar azaldı - Son Dakika

TCMB-Finansal kesim dışının döviz açığı 3.1 milyar dolar azaldı

02.12.2020 15:15
TCMB-Finansal kesim dışının döviz açığı 3.1 milyar dolar azaldı, System.String[]

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyonu açığı Eylül'de aylık bazda 3 milyar 127 milyon dolar azalarak 162 milyar 276 milyon dolara düştü.

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyonu açığı Eylül'de aylık bazda 3 milyar 127 milyon dolar azalarak 162 milyar 276 milyon dolara düştü.

Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre bu dönemde, finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 1 milyar 547 milyon dolar artarken, yükümlülükleri 1 milyar 580 milyon dolar azaldı.

Bu kesimin döviz varlıkları aylık bazda, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları ve ihracat alacakları sırasıyla 324 milyon dolar ve 2 milyar 587 milyon dolar artarken, yurtiçi bankalardaki mevduat ise 1 milyar 359 milyon doları azaldı ve sonuç olarak varlıklar 1 milyar 547 milyon dolar arttı.Aynı dönemde yükümlülük dağılımında; yurt içinden sağlanan nakdi krediler ve yurt dışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 2 milyar 964 milyon dolar ve 1 milyar 116 milyon dolar azalırken, ithalat borçları 2.5 milyar dolar arttı ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 1 milyar 580 milyon dolar azaldı.Aynı dönemde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler 1 milyar 291 milyon dolar, uzun vadeli olanlar ise 1 milyar 673 milyon dolar azaldı. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeliler 2 milyar 104 milyon dolar artarken, uzun vadeli krediler 720 milyon dolar azaldı.Eylül döneminde kısa vadeli varlıklar 110 milyar 373 milyon dolar, kısa vadeli yükümlülükler 93 milyar 272 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası da, aynı dönemde 410 milyon dolar artışla 17 milyar 101 milyon dolara yükseldi. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 32 düzeyindeydi. (Grafik)


TCMB-Finansal kesim dışının döviz açığı 3.1 milyar dolar azaldı
TCMB-Finansal kesim dışının döviz açığı 3.1 milyar dolar azaldı
TCMB-Finansal kesim dışının döviz açığı 3.1 milyar dolar azaldı
TCMB-Finansal kesim dışının döviz açığı 3.1 milyar dolar azaldı
TCMB-Finansal kesim dışının döviz açığı 3.1 milyar dolar azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Döviz, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi TCMB-Finansal kesim dışının döviz açığı 3.1 milyar dolar azaldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile anlaştı Kısa süreli küslük yaşayan Deniz Seki ve Demet Akalın barıştı MasterChef Türkiye şeflerinden evlenecek olan Serhat Doğramacı'ya altın sürprizi ABD'de salgının bilançosu son iki haftada ağırlaştı: Dakikada ortalama iki kişi hayatını kaybediyor CHP Ümraniye Gençlik Kolları eski Başkanı'nın tacizine uğradığını iddia eden kadın: Askerden sonra kimseyle sevişmediğini söyledi Katar'a banka, borsa, fabrikanın ardından at spermi de sattık 3 yaşındaki Ayşe'yi hayattan koparan kaza kamerada Tarlada bulduğu 1200 yıllık taş vaftiz teknesini satmaya çalışırken yakalandı
İzmir Valiliği, salgın nedeniyle spor salonunun hastaneye çevrildiği iddiasını yalanladı İzmir Valiliği, salgın nedeniyle spor salonunun hastaneye çevrildiği iddiasını yalanladı         
15:23
RTÜK, CHP'li Başarır'ın sözleri nedeniyle Habertürk'e %5 idari para ve 5 kez program durdurma cezası verdi RTÜK, CHP'li Başarır'ın sözleri nedeniyle Habertürk'e %5 idari para ve 5 kez program durdurma cezası verdi         
15:11
İmamoğlu suikast hazırlığı iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu: Benim gündemimde pandemi var, bu iddialar yeni değil İmamoğlu suikast hazırlığı iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu: Benim gündemimde pandemi var, bu iddialar yeni değil         
14:59
Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi         
14:38
Son Dakika! Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı PKK'lı Şanlıurfa'da yakalandı Son Dakika! Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı PKK'lı Şanlıurfa'da yakalandı         
14:26
Oyuncu Caner Cindoruk'un iki erkek kardeşi de oyuncu çıktı Oyuncu Caner Cindoruk'un iki erkek kardeşi de oyuncu çıktı         
14:15
Madde bağımlısı genç kadının ibretlik görüntüleri! Ayakta durmakta güçlük çekti, kendini oradan oraya attı Madde bağımlısı genç kadının ibretlik görüntüleri! Ayakta durmakta güçlük çekti, kendini oradan oraya attı         
13:44
Kendisini öldürmesi için kiralayan kadına aşık olmuştu! Cinayetin bedelini müebbet yatarak ödeyecek Kendisini öldürmesi için kiralayan kadına aşık olmuştu! Cinayetin bedelini müebbet yatarak ödeyecek         
12:53
Son Dakika! Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında Son Dakika! Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında "Aşı" gündemiyle toplanıyor         
12:28
Korona vaka sayısıyla orantılı olarak, kelle paça satışı da arttı Korona vaka sayısıyla orantılı olarak, kelle paça satışı da arttı         
11:44
İndirimli elektrik için son gün 5 Aralık İndirimli elektrik için son gün 5 Aralık         
11:40
Araçtaki dolu hasarını tespit etmeyen ekspertize 9 bin lira ceza kesildi Araçtaki dolu hasarını tespit etmeyen ekspertize 9 bin lira ceza kesildi         
11:31
Türk bilim insanları keçi sütünün içindeki bir maddenin koronavirüse karşı etkili olduğunu tespit etti Türk bilim insanları keçi sütünün içindeki bir maddenin koronavirüse karşı etkili olduğunu tespit etti         
11:21
Yaralı kurye, zimmetli pantolonunun kesilmemesini istedi! Olay yerine gelen patron, duruma müdahale etti Yaralı kurye, zimmetli pantolonunun kesilmemesini istedi! Olay yerine gelen patron, duruma müdahale etti         
10:06
Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı         
09:45
Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok         
09:41
Korona servisi hemşiresi: Her gün 'Virüs kaptım mı?' sorusunu soruyorum Korona servisi hemşiresi: Her gün 'Virüs kaptım mı?' sorusunu soruyorum         
09:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2020 15:49:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TCMB-Finansal kesim dışının döviz açığı 3.1 milyar dolar azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei