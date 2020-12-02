TCMB-Finansal kesim dışının döviz açığı 3.1 milyar dolar azaldı

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyonu açığı Eylül'de aylık bazda 3 milyar 127 milyon dolar azalarak 162 milyar 276 milyon dolara düştü.

Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre bu dönemde, finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 1 milyar 547 milyon dolar artarken, yükümlülükleri 1 milyar 580 milyon dolar azaldı.

Bu kesimin döviz varlıkları aylık bazda, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları ve ihracat alacakları sırasıyla 324 milyon dolar ve 2 milyar 587 milyon dolar artarken, yurtiçi bankalardaki mevduat ise 1 milyar 359 milyon doları azaldı ve sonuç olarak varlıklar 1 milyar 547 milyon dolar arttı.Aynı dönemde yükümlülük dağılımında; yurt içinden sağlanan nakdi krediler ve yurt dışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 2 milyar 964 milyon dolar ve 1 milyar 116 milyon dolar azalırken, ithalat borçları 2.5 milyar dolar arttı ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 1 milyar 580 milyon dolar azaldı.Aynı dönemde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler 1 milyar 291 milyon dolar, uzun vadeli olanlar ise 1 milyar 673 milyon dolar azaldı. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeliler 2 milyar 104 milyon dolar artarken, uzun vadeli krediler 720 milyon dolar azaldı.Eylül döneminde kısa vadeli varlıklar 110 milyar 373 milyon dolar, kısa vadeli yükümlülükler 93 milyar 272 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası da, aynı dönemde 410 milyon dolar artışla 17 milyar 101 milyon dolara yükseldi. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 32 düzeyindeydi. (Grafik)