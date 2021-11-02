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Finansal kesim dışı firmaların döviz açığı azaldı - Son Dakika

Finansal kesim dışı firmaların döviz açığı azaldı

02.11.2021 15:00
Finansal kesim dışı firmaların döviz açığı azaldı

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyonu açığı Ağustos ayında bir önceki aya göre 2 milyar 401 milyon dolar azalarak 123 milyar 589 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyonu açığı Ağustos ayında bir önceki aya göre 2 milyar 401 milyon dolar azalarak 123 milyar 589 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri tablosu incelendiğinde 2021 yılı Ağustos ayında; Temmuz ayı verilerine göre varlıklar 5 milyar 459 milyon dolar artarken, yükümlülükler 3 milyar 58 milyon dolar arttı. Net döviz pozisyonu açığı ise 123 milyar 589 milyon dolar olarak gerçekleşmiş ve Temmuz 2021 dönemine göre 2 milyar 401 milyon dolar azaldı.

Ağustos 2021 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat, ihracat alacakları ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 2 milyar 379 milyon dolar, 1 milyar 487 milyon dolar ve 1 milyar 537 milyon dolar artmış ve sonuç olarak varlıklar 5 milyar 459 milyon dolar arttı. Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler, yurt dışından sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 454 milyon dolar, 1 milyar 504 milyon dolar ve 1 milyar 100 milyon dolar artmış ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 3 milyar 58 milyon dolar arttı.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Ağustos 2021 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Temmuz 2021 dönemine göre 1 milyar 171 milyon dolar artarken, uzun vadeli olanlar 717 milyon dolar azaldı. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 463 milyon dolar artarken, uzun vadeli krediler 2 milyar 141 milyon dolar arttı.

Ağustos 2021 döneminde kısa vadeli varlıklar 135 milyar 66 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 74 milyar 712 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası ise 60 milyar 354 milyon dolar olarak gerçekleşerek Temmuz 2021 dönemine göre 2 milyar 288 milyon dolar arttı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 27 düzeyinde gerçekleşti.

-İHA-

Finansal kesim dışı firmaların döviz açığı azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, dolar, Döviz, TCMB, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Finansal kesim dışı firmaların döviz açığı azaldı - Son Dakika


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