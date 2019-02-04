Son Dakika Haberleri: Finansal kesim dışındaki firmaların döviz açığı arttı

Finansal kesim dışındaki firmaların döviz açığı arttı

1 saat önce

Finansal kesim dışındaki firmaların Kasım 2018 döneminde net döviz açığı, bir önceki aya göre 515 milyon dolar artarak 203 milyar 144 milyon dolara yükseldi.

Finansal kesim dışındaki firmaların döviz açığı arttı, System.String[]
Finansal kesim dışındaki firmaların Kasım 2018 döneminde net döviz açığı, bir önceki aya göre 515 milyon dolar artarak 203 milyar 144 milyon dolara yükseldi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:25 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Topçam Barajı, 100 Bin Eve Işık Oldu Otomatik Fatura Ödemesinde "Banka Komisyonu" Uyarısı

Yasak Aşk Yaşadığı Ortaya Çıkan MasterChef Jürisi Somer Sivrioğlu, 18 Yıllık Eşinden Boşanıyor Sedat Peker'den Tehlikeli Çağrı: Mutlaka Silahlanın
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 17:14:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Finansal kesim dışındaki firmaların döviz açığı arttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]