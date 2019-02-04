Finansal kesim dışındaki firmaların döviz açığı arttı
1 saat önce
Finansal kesim dışındaki firmaların Kasım 2018 döneminde net döviz açığı, bir önceki aya göre 515 milyon dolar artarak 203 milyar 144 milyon dolara yükseldi.
Finansal kesim dışındaki firmaların Kasım 2018 döneminde net döviz açığı, bir önceki aya göre 515 milyon dolar artarak 203 milyar 144 milyon dolara yükseldi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:25
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