Finansal kesim dışındaki firmaların döviz açığı arttı

Finansal kesim dışındaki firmaların Kasım 2018 döneminde net döviz açığı, bir önceki aya göre 515 milyon dolar artarak 203 milyar 144 milyon dolara yükseldi.

Finansal kesim dışındaki firmaların Kasım 2018 döneminde net döviz açığı, bir önceki aya göre 515 milyon dolar artarak 203 milyar 144 milyon dolara yükseldi.

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