Son Dakika Haberleri: Finansal kesim dışındaki firmaların döviz açığı 5.7 milyar azaldı

Finansal kesim dışındaki firmaların döviz açığı 5.7 milyar azaldı

44 dakika önce

2018 yılı Ekim ayında finansal kesim dışındaki firmaların Net Döviz Pozisyon Açığı 203 milyar 361 milyon dolar oldu ve eylül ayına göre 5 milyar 772 milyon dolar düşüş gösterdi.

Finansal kesim dışındaki firmaların döviz açığı 5.7 milyar azaldı, System.String[]
2018 yılı Ekim ayında finansal kesim dışındaki firmaların Net Döviz Pozisyon Açığı 203 milyar 361 milyon dolar oldu ve eylül ayına göre 5 milyar 772 milyon dolar düşüş gösterdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:50 

Ekonomi
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