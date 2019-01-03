Finansal kesim dışındaki firmaların döviz açığı 5.7 milyar azaldı

2018 yılı Ekim ayında finansal kesim dışındaki firmaların Net Döviz Pozisyon Açığı 203 milyar 361 milyon dolar oldu ve eylül ayına göre 5 milyar 772 milyon dolar düşüş gösterdi.

2018 yılı Ekim ayında finansal kesim dışındaki firmaların Net Döviz Pozisyon Açığı 203 milyar 361 milyon dolar oldu ve eylül ayına göre 5 milyar 772 milyon dolar düşüş gösterdi.

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