Finansal kesim dışındaki firmaların döviz açığı 5.7 milyar azaldı
44 dakika önce
2018 yılı Ekim ayında finansal kesim dışındaki firmaların Net Döviz Pozisyon Açığı 203 milyar 361 milyon dolar oldu ve eylül ayına göre 5 milyar 772 milyon dolar düşüş gösterdi.
2018 yılı Ekim ayında finansal kesim dışındaki firmaların Net Döviz Pozisyon Açığı 203 milyar 361 milyon dolar oldu ve eylül ayına göre 5 milyar 772 milyon dolar düşüş gösterdi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:50
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