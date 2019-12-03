Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyonu açığı Eylül'de azaldı

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyonu açığı 2019 Eylül döneminde bir önceki aya göre 5 milyar 338 milyon dolar azalarak 177 milyar 963 milyon dolar oldu.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 Eylül dönemi finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıkladı. Buna göre; Eylül 2019 dönemine ait finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri tablosu değerlendirildiğinde; Ağustos 2019 değerlerine göre varlıklar 1 milyar 654 milyon dolar artarken, yükümlülükler 3 milyar 684 milyon dolar azaldı. Net döviz pozisyonu açığı ise 177 milyar 963 milyon dolar olarak gerçekleşti ve Ağustos 2019 dönemine göre 5 milyar 338 milyon dolar azaldı.



Eylül 2019 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurtiçi bankalardaki mevduat ve yurtdışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 1 milyar 498 milyon dolar ve 159 milyon dolar artarken, ihracat alacakları 16 milyon dolar azaldı ve sonuç olarak varlıklar 1 milyar 654 milyon dolar arttı. Yükümlülük dağılımında ise bir önceki aya göre yurtiçinden sağlanan nakdi krediler ile yurtdışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 4 milyar 59 milyon dolar ve 78 milyon dolar azalırken, ithalat borçları 453 milyon dolar arttı ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 3 milyar 684 milyon dolar azaldı.



Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Eylül 2019 döneminde yurtiçinden sağlanan kısa vadeli krediler Ağustos 2019 dönemine göre 295 milyon dolar azalırken, uzun vadeli olanlar ise 3 milyar 605 milyon dolar azaldı. Yurtdışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 676 milyon dolar artarken, uzun vadeli krediler 300 milyon dolar azaldı.



Eylül 2019 döneminde kısa vadeli varlıklar 102 milyar 636 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 92 milyar 72 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası ise 10 milyar 564 milyon dolar gerçekleşerek Ağustos 2019 dönemine göre 1 milyar 97 milyon dolar arttı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 31 düzeyinde oldu. - İSTANBUL