Finansal Kurumlar Birliği 9. Olağan Genel Kurulu

Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Başkanı Aynur Eke, aşıların ve reform adımlarının gelecek döneme daha olumlu bakmalarını sağladığını belirterek, "Yılın ikinci yarısında yeni yatırımlarla birlikte büyüme eğiliminin belirginleşeceğini ümit ediyoruz." dedi.

Finansal Kurumlar Birliği (FKB) 9. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Eke, ekonomilerin daha önce hiç aşina olmadığı zor bir dönemden geçtiğini, açıklanan destek paketlerinin salgının şok etkisinin atlatılmasında önemli rol oynadığını vurguladı.

FKB'nin de üretimin ve ticaretin Türkiye'nin büyümesine sağladığı katkıyı sürdürülebilir kılmak adına üzerine düşeni fazlasıyla yapmaya gayret ettiğini belirten Eke, bu kapsamda yaptıkları çalışmalara değindi.

Eke, "Birlik olarak reel sektöre sağladığımız kaynakların yanı sıra Türkiye ekonomisinin büyümeye devam etmesi açısından son derece kritik olan ticaretin, üretimin ve yatırımların finansmanını desteklemek adına; daha güçlü bir Türkiye ideali doğrultusunda, üzerimize düşen her görevi üstlenmeye hazırız." diye konuştu.

Birliğe üye şirketlerin toplam finans kesiminden aldığı payın yüzde 4,5 olduğunu, sigorta ve sermaye piyasası şirketleri de dahil edildiğinde rakamın yüzde 14,5'e çıktığını aktaran Eke, gelişmiş ekonomilerde yüzde 40 olan bu rakamın yükselmesinin Türkiye'nin kalkınmasına katkı sağlayacağını kaydetti.

Çağın gereklerine uygun olarak, dijital dönüşüm çerçevesinde finansmana erişimi kolaylaştırmak için dünyadaki uygulamaları inceleyip Türkiye'ye uygun ve özgün modeller geliştirdiklerini anlatan Eke, hayata geçirdikleri modeller hakkında bilgi verdi.

Birlik çatısı altında finans sektörüne özel ilk bulut hizmeti olan FKBULUT Ortak Veri Merkezi'nin kurulum çalışmalarını ilk çeyrekte tamamladıklarını, üyelerin altyapı taşıma ve geçiş sürecini de başlattıklarını aktaran Eke, bu merkezin sunduğu avantajlara değindi.

"Şube zorunluluğuna ilişkin düzenleme revize edilmeli"

Aynur Eke, varlığa dayalı finansman şirketlerinin yatırımcılara, üreticilere ve ticaret erbabına daha uygun koşullarla finansmana erişim imkanı sağlayabilmesi için aracılık maliyetlerinin düşürülmesine ve rekabet koşullarının iyileştirilmesine yönelik düzenlemelere ihtiyaç bulunduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Finansal kiralama ve faktoring şirketlerinin yurt dışından temin ettikleri yabancı para cinsinden krediler üzerinden hesaplanan Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu'nun (KKDF) kaldırılması, müşteriye ulaşacağımız dağıtım kanallarının çeşitlendirilmesine imkan sağlamak üzere kanunumuzdaki şube zorunluluğuna ilişkin düzenlemenin revize edilmesi, üye şirketlerimizin alternatif fon kaynaklarına ulaşabilmelerine imkan sağlamak üzere tüm para ve sermaye piyasalarından etkin olarak yararlandırılmasını sağlayacak düzenlemelerin yapılması yönünde adımlar atılması ekonominin çarklarının daha rahat döndürülmesi açısından oldukça faydalı olacaktır."

Eke, fonlara uygulanan BSMV kesintisine ilişkin de bir düzenlemeye ihtiyaç bulunduğunu, böylece reel kesimin elde ettiği kazanımlarla baştaki vergisel kaybın da giderilebileceğini söyledi.

"Takipteki alacaklar oranında da iyileşme sağlandığını görüyoruz"

FKB Başkanı Aynur Eke, ilk çeyrek itibarıyla finansal kiralama sektörünün alacaklarının 60,5 milyar lira seviyelerinde olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

"Sektörün aktif büyüklüğü de 76,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Faktoring sektörüne baktığımızda, işlem hacmi 41,8 milyar TL seviyelerine ulaştı, alacakları ise 42 milyar TL seviyelerinde. Sektörün aktif büyüklüğü 46 milyar TL olup öz kaynakları ise 9,4 milyar TL seviyesine ulaştı. Finansman şirketlerimizin işlem hacmi de 12,2 milyar TL seviyesinde. Aktif büyüklüğü ise 41,6 milyar TL düzeyindedir. Mikro kredilerde pazara giren yeni üyelerimizle müşteri sayısı 2,4 milyon, sektörün alacak büyüklüğü ise 36,4 milyar TL seviyesinde gerçekleşti."

Eke, ilk çeyrekte özellikle işlem hacmindeki artışların dikkat çektiğini aktararak, "2021 yılı ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre, finansal kiralama sektörü yüzde 60, finansman sektörü yüzde 133, faktoring sektörü yüzde 27 büyüme kaydetmiş görünüyor. Öte yandan, bu dönemde takipteki alacaklar oranında da iyileşme sağlandığını görüyoruz." şeklinde konuştu.

"Reel ekonomiye kaynak sağlamaya her koşulda devam edeceğiz"

Aynur Eke, dünya ile birlikte Türkiye'de de kullanıma sunulan aşıların piyasalara verdiği umudun yanı sıra devletin reform adımlarının, gelecek döneme daha olumlu bakmalarını sağladığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türk ekonomisinin gücüne ve değişime hızlı uyumuna olan inancımızla 2021 yılının ikinci yarısında yeni yatırımlar ile birlikte büyüme eğiliminin belirginleşeceğini ümit ediyoruz. Bankacılık dışı finans sektörü olarak, bu büyümeyi desteklemek adına elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. Birliğimizin geliştirdiği finansmana erişim yöntemleriyle reel ekonomiye sürdürülebilir büyüme için kaynak sağlamaya her koşulda devam edeceğiz. Varlık yönetim şirketlerimize ve diğer sektörlerimize yönelik yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesiyle oluşacak yeni yapımızla reel sektör firmalarına ve ülke ekonomimize verdiğimiz katkının artacak olmasından büyük heyecan ve mutluluk duyuyoruz."