Son Dakika › Ekonomi › Finansal Kurumlar Birliği'nden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Son Dakika Ekonomi
Finansal Kurumlar Birliği'nden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
7 saat önce
Finansal Kurumlar Birliği (FKB), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 500 bin lira ile katıldığını duyurdu.
Finansal Kurumlar Birliği (FKB), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 500 bin lira ile katıldığını duyurdu.
Birliğin, Twitter adresindeki paylaşımında, "İhtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na FKB olarak 500 bin TL ile katılıyoruz. Şimdi her zamankinden daha çok 'birlik' olma zamanı..." ifadeleri kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 03:10 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'na Halkbank 56 milyon lira, Kuveyt Türk ise 20 milyon lira bağışladı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'yardım kolisi' tepkisi: Siyasi hastalık üretmeye bugünlerde bile ara vermiyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yollarının yapımına başlandı İBB'nin 90 personelinin koronavirüs testi pozitif çıktı