Finansal Kurumlar Birliği'nin yeni başkanı Ali Emre Ballı oldu - Son Dakika
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Finansal Kurumlar Birliği'nin yeni başkanı Ali Emre Ballı oldu

27.05.2022 15:23
Finansal Kurumlar Birliği'nin yeni başkanı Ali Emre Ballı oldu

Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) yeni yönetim kurulu başkanı Ali Emre Ballı oldu.

Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) yeni yönetim kurulu başkanı Ali Emre Ballı oldu.

FKB açıklamasına göre, finans sektörünün en önemli oyuncularından olan finansal kiralama, faktoring, finansman ve varlık yönetim şirketlerini temsil eden Finansal Kurumlar Birliği'nin 10. Olağan Genel Kurulu, 13 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlendi. 114 üye şirketin temsilcileri ve Finansal Kurumlar Birliği yönetiminin hazır bulunduğu genel kurulda FKB'nin yeni yönetim kurulu, yönetim kurulu başkanı ve sektör temsil kurulları seçildi.

Seçim sonucunda, Finansal Kurumlar Birliği'nin yönetim kurulu başkanı Ali Emre Ballı, yönetim kurulu başkanı vekilleri Coşkun Çabuk, Selahattin Süleymanoğlu, Gökmen Onbulak olurken, yönetim kurulu üyeleri ise Tanju Fatih Torun, Oğuz Çaneri, Şahismail Şimşek, Fatma Nurcan Taşdelenler, Betügül Toker, Gamze Halide Berberoğlu, Önder Demirkurt ve Hasan Kıyak isimlerinden oluştu.

Ali Emre Ballı hakkında

Açıklamada verilen bilgiye göre, 1980 yılında Mersin'de doğan, lisans eğitimini Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında tamamlayan Ballı, 2001 yılından bu yana başta finans ve teknoloji olmak üzere yazılım, gıda ve telekomünikasyon alanlarındaki şirketleri ile iş dünyasında faaliyet gösteriyor.

Alacak yönetimi ve varlık yönetim şirketleri sektöründe yaklaşık 10 yıllık bir deneyimi bulunan Ballı, Finansal Kurumlar Birliği Varlık Yönetim Şirketleri Sektör Başkanlığı görevini sürdürürken, önceki dönemde FKB Başkan Vekilliği görevlerini de yürütüyordu.

Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi olan Ali Emre Ballı evli ve 2 çocuğu bulunuyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Finansal Kurumlar Birliği'nin yeni başkanı Ali Emre Ballı oldu - Son Dakika


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