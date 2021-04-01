Finansal Kurumlar Birliği ve KoçSistem'den bulutta "Ortak Veri Merkezi" - Son Dakika

Finansal Kurumlar Birliği ve KoçSistem'den bulutta "Ortak Veri Merkezi"

01.04.2021 12:23
Finansal Kurumlar Birliği ve KoçSistem'den bulutta

KoçSistem ve Finansal Kurumlar Birliği (FKB) finans sektörüne özel bulutta "Ortak Veri Merkezi" projesini hayata geçirdi.

KoçSistem ve Finansal Kurumlar Birliği (FKB) finans sektörüne özel bulutta "Ortak Veri Merkezi" projesini hayata geçirdi.

KoçSistem ve FKB ortak açıklamasına göre, yüksek güvenlik standartları ve mevcut yasal düzenlemeler nedeni ile yakın zamana kadar bulut platformlarında faaliyet göstermeyen finans kuruluşları artık hizmetlerini buluta taşıyabiliyor. FKB'nin KoçSistem iş birliği ile kurduğu "Ortak Veri Merkezi", topluluk odaklı bulut platformu olarak finans kurumlarına hizmet vermeye başladı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 6 Nisan 2019 tarihinde yayınladığı "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Bilgi Sistemlerinin Yönetimine ve Denetimine İlişkin Tebliği" ile 15 Mart 2020 tarihinde yayınlanan "Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik"te yer alan yeni düzenleme, BDDK iznine bağlı olmak kaydıyla finans şirketlerine topluluk bulutu hizmet modeliyle dışarıdan hizmet alma olanağı sunuyor.

Yüksek güvenlikli ve merkezi bulut platformlarına yasal zemin sağlayan düzenlemelerin, Türkiye'deki finans sektörü ve dijital bankacılık dinamiklerine ivme kazandırması bekleniyor. Finansal Kurumlar Birliği bünyesinde ve KoçSistem iş birliğiyle hayata geçirilen Ortak Veri Merkezi, sadece finansal kuruluşların ihtiyacına özel ve BDDK kurallarına uyumlu olan finansal bulut servislerini müşterilerin hizmetine sunuluyor. Ortak Veri Merkezi yeni teknolojilerin tek bir noktadan bütünleştirilebilmesi ve uygulamaların merkezi olarak güncellenebilmesi nedeniyle sektöre önemli maliyet avantajları sağlayacak. Bakım ve destek hizmetlerinin tek merkezli olarak verilebilmesi ve dijital ortamın kullanım kolaylığı gibi nedenlerle finansal kuruluşların bilgi teknolojileri maliyet ve bakım giderleri azalacak.

"Sektörlerimizin dönüşümüne katkıda bulunmayı amaçladık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Finansal Kurumlar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Aynur Eke, kurumların bulut platformlarını tercih etmesinin birçok nedeni olduğunu belirterek, Türkiye'nin finans sektörüne özel Ortak Veri Merkezi'nin sektör için önemli bir kazanım olduğunu ifade etti.

Bulut teknolojilerinin sektörün geleceğini inşa ederken kurumlara ciddi katma değerler sağladığını aktaran Eke, şunları kaydetti:

"Teknoloji alt yapısı sayesinde, yatırım maliyetlerini azaltma ve yetişmiş insan kaynağını verimli kullanma noktasında ortak yapıların ölçek ekonomisi getirisine sahip olduğunu görüyoruz. Öncelikle bulut tabanlı yazılım teknolojilerinin sektörde yaygınlaşması küçük ve orta ölçekli finans şirketlerinin modern teknolojiye erişim olanaklarını artırıyor. Günümüzde online ortamlarda zenginleşen müşteri deneyimi finans sektörünü bu alanda daha fazla yatırım yapmaya zorluyor. Ayrıca günümüz finans kullanıcısı artık şubelerimizde gerçekleşen tüm işlemleri dijital platformlar kanalıyla yapmayı tercih ediyor.

Gelişen fintek sektörünün platform ihtiyaçları ve finansın dijitalleşmesi sektörün bulut hizmetlerinden faydalanmasını adeta şart koşuyor. Genel bulut platformlarının güvenlik ve mahremiyet sorunları nedeniyle kurumlarımız bu hizmetlerden bugüne kadar faydalanamadı. Ancak BDDK'nın son düzenlemeleri ile şirketler artık topluluk odaklı bulut hizmetlerini kullanabilecek. Biz de FKB olarak, sektörümüzü temsilen Türkiye'nin topluluk odaklı ilk bulut hizmeti Ortak Veri Merkezi'ni hayata geçirmek suretiyle sektörlerimizin bu alandaki dönüşümüne katkıda bulunmayı amaçladık."

"Finans sektörünün hızla dijitalleşen ana gövdesini güçlendireceğine inanıyoruz"

KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca da Ortak Veri Merkezi'nin sektöre önemli bir açılım sağlayacağını belirterek, "Günümüzde kurumlar, yüksek ölçeklenebilirlik, esnek ve maliyet avantajlı çalışma ortamı arayışı içinde bulut platformlarını tercih ediyor. Ancak finans sektörünün özel durumu ve yasal kısıtlamalar nedeniyle finansal kurumlar yakın zamana kadar bulut platformlarının sağladığı avantajlardan gereği gibi faydalanamıyordu. BDDK bu alandaki engelleri yayınladığı bir yönetmelikle sektör lehine aşmış görünüyor." ifadelerini kullandı.

Akarca, şu değerlendirmede bulundu:

"Artık bankalar, finansal kiralama faktoring, finansman ve varlık yönetim şirketleri gibi finansal kuruluşlar dahil topluluk bulutu hizmet modeliyle ve ilgili düzenleyici kurumun onayıyla dışarıdan bulut hizmeti satın alabilecek. Böylece finansın geleceği topyekün bir girişimle buluta taşınacak. Bu alanda KoçSistem olarak FKB sahipliğinde Türkiye'nin finans sektörüne özel ilk Ortak Veri Merkezi'ni kurduk. Bu iş birliği aynı zamanda finans sektörünün dijitalleşme sürecinde önemli bir kulvara girdiğinin de göstergesidir. Küresel ölçekte yaşanan rekabet günümüzün dijital platformlarına yeni bir boyut kazandırırken teknoloji yatırımlarında dünya genelinde daima öncülüğü elden bırakmamış Türk finans sektörü şimdi yepyeni bir fırsatla karşı karşıya. Fintech ve finans hizmetlerinde KoçSistem'in sunduğu yenilikçi bulut çözümleri, yüksek performanslı veri merkezi operasyonları ve siber güvenlik hizmetleri gibi Ortak Veri Merkezi projesinin de finans sektörünün hızla dijitalleşen ana gövdesini güçlendireceğine inanıyoruz."

Türkiye, Finans, Nisan, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Finansal Kurumlar Birliği ve KoçSistem'den bulutta 'Ortak Veri Merkezi' - Son Dakika Ekonomi


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