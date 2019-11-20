Finansal kurumların 9 aylık net kârı 2.5 milyar lira

Faktoring, finansal kiralama ve finansman şirketlerinden oluşan finansal kurumların dokuz aylık toplam net karı 2.5 milyar liraya ulaştı.

Finansal Kurumlar Birliği'nin açıkladığı bankacılık dışı finans sektörünün dokuz aylık konsolide verilerine göre sektörün aktif toplamı 121 milyar liraya, öz kaynak büyüklüğü 23 milyar liraya yükselirken, müşteri sayısı da 3.7 milyon olarak gerçekleşti.

Finansal Kurumlar Birliği'nin temsil ettiği üç sektörün konsolide verilerini değerlendiren Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Aynur Eke, "Sizlerin de bildiği gibi Türkiye ekonomik olarak zorlu bir süreçten geçiyor. Bu zorluk kimseyi yıldırmadığı gibi bizlerin ve temsil ettiğimiz sektörlerin birlikteliğini daha fazla artırarak işimize olan inancımızı yukarı seviyelere çekti" dedi ve ekledi:

"Tüm bu zorlu sürece rağmen ekonomide yaşanan olumlu gelişmeler bizleri gelecek adına umutlandırmaktadır.

"Düşen faiz ve kurlar temsil ettiğimiz sektörlerin geleceği adına bizlere umut aşılamıştır.

"FKB olarak birliğimizin temsil ettiği finansal kiralama, faktöring ve finansman sektörlerini daha verimli hale getirmek ve ekonomiye verdikleri katkıyı artırmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

"Reel sektörün gelişimi açısından birliğimize düşen görevin bilinciyle daha faydalı olmak adına sektörlerimizle birlikte sık sık istişarelerde bulunuyoruz.

"Bu istişareler sonucunda son bir yıldır ekonomik daralmanın etkisiyle düşüşler yaşayan sektörlerimiz içinde ortalama vadesi daha kısa olan faktoringde, öncü gösterge olarak gördüğümüz üzere, bilanço rakamları ilk kez bir önceki çeyreğe göre büyüme eğilimine girmiştir.

"Bu durumun tüm ekonomide olumlu bir öncü gösterge olduğunu ve daralmadan çıkış sürecine doğru ivme kazandığımızı söylemek isteriz"

Banka dışı finans kesiminin ticarete destek olmak istediğinin altını çizen Aynur Eke sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye ekonomisinin yukarı doğru ivme kazanması ile birlikte enflasyonun da düşüşe geçmesi son derece memnuniyet vericidir.

"Birlik olarak ortaya koyduğumuz Ticaret Zinciri Finansman Sistemi ile ticaret akıcı bir hale gelmektedir.

"Özünde, alıcı firma, tedarikçi firma ve finans kurumlarını elektronik ortamda bir araya getiren Ticaret Zinciri Finansman Sistemi, ülke ekonomimize yüzde 56 katma değer yaratan KOBİ'lerimizin hem finansmana erişim oranını arttırmakta hem de bunun daha uygun maliyetlerle sağlanmasına imkan vermektedir.

"Özellikle geniş tedarikçi ağına sahip ve büyük hacimlerde mal ve hizmet alımı yapan firmaların, finansmana erişimi kendisinden daha kısıtlı olan tedarikçilerini desteklemek için yoğun ilgi gösterdiği Platform, üye sayısının artması ile birlikte ülke ekonomisine olan katkı da giderek artacaktır."

Eke'nin, FKB çatısı altında temsil edilen üç sektörün finansal performansına ilişkin verdiği bilgilere göre;

Finansal kiralama sektörünün alacakları 48 milyar lira ve aktif büyüklüğü 60 milyar lira olarak gerçekleşti.

Faktoring sektörü işlem hacmi 90 milyar lira, alacakları 30 milyar lira, aktif büyüklüğü 33 milyar lira, öz kaynakları 8.0 milyar lira olarak gerçekleşti.

Finansman şirketlerinin işlem hacmi 11 milyar lira, aktif büyüklüğü 28 milyar lira, alacak büyüklüğü de 23 milyar lira olarak gerçekleşti.