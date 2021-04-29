"Finansal Okuryazarlık" projesi AB ülkeleriyle yürütülecek - Son Dakika

"Finansal Okuryazarlık" projesi AB ülkeleriyle yürütülecek

29.04.2021 14:33

Selçuk Üniversitesi (SÜ) ile Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) üyesi 4 ülkenin (İngiltere, İtalya, İspanya, Çek Cumhuriyeti) proje ortaklığında yer aldığı "Yetişkin Eğitiminde Finansal Okuryazarlık" projesi için iş birliği protokolü imzaladı.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) ile Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) üyesi 4 ülkenin (İngiltere, İtalya, İspanya, Çek Cumhuriyeti) proje ortaklığında yer aldığı "Yetişkin Eğitiminde Finansal Okuryazarlık" projesi için iş birliği protokolü imzaladı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi ile Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi proje koordinatörlüğünde yürütülecek projede, yetişkin eğitimi alanında görevli eğitmenlerin derslerinde kullanacakları finansal okuryazarlık müfredat ve eğitim materyallerinin geliştirilerek çevrim içi olarak hizmete sunulmasının amaçlandığı belirtildi.

Selçuk Üniversitesi koordinatörlüğündeki projenin, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Hayat Boyu Gelişim Derneği, Euphoria Net Srl (İtalya-eğitim alanında KOBİ), Eurospeak Language Schools LTD (İngiltere-eğitim alanında KOBİ), Masarykova Üniversitesi (Çek Cumhuriyeti), Asociaacion Valencia Inno Hub (İspanya-eğitim alanında dernek) ortaklığında yürütüleceği ve 30 ay süreceği ifade edildi.

Açıklamada, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy'un protokol imza törenindeki şu ifadelerine yer verildi:

"Selçuk Üniversitesi olarak bu tür projelerde İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile her zaman iş birliği yapmaya devam edeceğiz. İnşallah, üniversitemiz şehrimiz ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu konularda öncü olmaya devam ediyor. Bundan sonraki süreçlerde de yeni projelerde yeni protokolleri beraber imzalarız ve üniversitemiz farkındalığını, farklılığını ortaya koymuş olur. İl Milli Eğitim Müdürümüze ve beraberinde proje paydaşlarına çok teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ise şunları kaydetti:

"Proje ile bireylerin finansal olarak yapmaları, doğru karar vermeleri gereken, paralarını en iyi şekilde yönetmeleriyle ilgili iyi bir sonuç ortaya çıkacağına inanıyoruz. Ülkemiz, yetişkinlerimiz kazanacak. Uygulama itibarıyla halk eğitim merkezlerimizde, okullarımızda bununla ilgili eğitmenlerimiz bilgilendirme yapacak. Sonuçta, inşallah yapmış olduğu yatırımları ve harcamalarıyla daha mutlu bireylerin yetişmesine katkı sağlamış olacağız. Bu konuda da Üniversite-Milli Eğitim iş birliğinin en iyi örneklerinden birini daha sergiliyoruz. Proje sahipliğinden dolayı Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Metin Aksoy'a ve projeyi yürüten arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

milli eğitim bakanlığı, Selçuk Üniversitesi, Avrupa Birliği, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Finansal Okuryazarlık' projesi AB ülkeleriyle yürütülecek - Son Dakika


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