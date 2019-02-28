Finansal Okuryazarlık" Semineri

Elazığ'da AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları'nca "Finansal Okuryazarlık" semineri düzenlendi.

Elazığ'da AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları'nca "Finansal Okuryazarlık" semineri düzenlendi.



Elazığ Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezindeki seminerde konuşan AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık, partisinin kadına büyük önem verdiğini söyledi.



Balık, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplumun yarısı olan kadınlara pozitif ayrımcılık ve pozitif haklar getirdi. Artık kadınlar hayatın her yerinde yer almaya başladı." dedi.



Kadınların artık her alanda etkili olduğunu vurgulayan Balık, şöyle konuştu:



"Kadınlara verdiğimiz pozitif destekler ile kadınları iş hayatına da kazandırabilmek için pozitif ayrımcılık yaptık. SODES ve İŞKUR destekleri ile kadınlarımızı iş hayatına kazandırmaya çalışıyoruz."



AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze de, AK Parti'nin kurulduğu günden bu güne kadar kadının siyasal, ekonomik ve sosyal hayatta daha çok yer alması için çok önemli düzenlemeler yaptığını söyledi.



AK Parti Elazığ Kadın Kolları Başkanı Gülersem Çopur ise "Programla hem iş gücüne hem de ev ekonomisine katkı sağlanacak. " dedi.

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