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Finansal Okuryazarlık Zirvesi - Son Dakika

Finansal Okuryazarlık Zirvesi

04.06.2021 15:13
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Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, "Son zamanlarda gençlerin piyasalara olan ilgisinden memnunuz ama gençlere tavsiyem, acele etmeyin, doğru bilgileri doğru kaynaklardan öğrenin, daha sağlıklı yatırımlar yapın.

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, "Son zamanlarda gençlerin piyasalara olan ilgisinden memnunuz ama gençlere tavsiyem, acele etmeyin, doğru bilgileri doğru kaynaklardan öğrenin, daha sağlıklı yatırımlar yapın. Bugün 3 koydum yarın 5 kazandım heveslerine, sosyal medyada yayımlanan fotoğraflara, oradaki gel-gel'lere düşmeyin." dedi.

Ergun, Milliyet Gazetesi ve Borsa İstanbul tarafından çevrim içi olarak düzenlenen "Finansal Okuryazarlık Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, piyasaların güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi ortamının işleyişine dayalı ortamı sağlamanın önemine işaret etti.

Bu ortamı sağlamanın iki önemli ayağının olduğunu belirten Ergun, şunları kaydetti:

"Biri arz tarafında, biri talep tarafında. Arz tarafında şirketlerin şeffaflığı, talep tarafında ise yatırımcıların finansal okur yazarlığı. Halka açılan şirketlerin, şirketini iyi yönetmeye devam etmesi ve kamuoyunu aydınlatma konusunda şeffaf olması çok önemli. Talep tarafında da yatırımcılardan beklediğimiz, finansal okur yazarlık seviyelerini yükseltmesi.

Yatırımcılar finansal bilgileri ve açıklamaları doğru kaynaklardan öğrenmeli, çalıştıkları aracı kurumların raporlarını, yatırım danışmanlarının tavsiyelerini incelemeli, birikimlerini, tasarruflarını bu bilgilere göre değerlendirmeli, finansal okur yazarlık seviyesini güçlendirmeli, sosyal medyaya itibar etmemeli. Çünkü artık bilgiye gerçek zamanlı çok hızlı erişilebiliyor. Yatırımcıların bilinçlendirilmesi, doğru karar alabilmesi, doğru bilgiye teşvik edilmesi çok önemli."

Ergun, doğru bilgiye teşvik etmenin en önemli ayağının doğru kaynakların kullanımı olduğuna dikkati çekerek, yatırımcıların bu kısma dikkat etmesi gerektiğini anlattı.

Kendilerinin de Borsa İstanbul olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Ergun, Borsa olarak her zaman finansal okur yazarlığı yükseltmek adına konuya hassasiyetle yaklaştıklarını dile getirdi.

"Aracı kurumlardan analist raporlarını artırmalarını bekliyoruz"

Ergun, bu alanda yaptıkları önemli işlerden birinin de Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) ile yayımladıkları Araştırma ve Analist Raporları İlkeleri Yönergesi olduğuna dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

"Aracı kurumlardan yatırımcıları doğru bilgilendirmek adına analist raporlarını artırmalarını bekliyoruz. Finansal okur yazarlığın işlevi olarak bana çağrıştırdığı, toplumun finansal refahına katkıda bulunmasıdır. Her yaştan, her gelir seviyesinden insanlara tasarrufun ve yatırımın temelini iyi anlatmak gerek. Artan tüketim alışkanlıklarımız, daha az tasarruf kültürüne sebep olmaya başladı.

Tasarruf yapmak kadar ikinci önemli konu da doğru yatırım yapmak. Tasarruf yapmamak ya da yanlış yatırım yapmak hatalarından kurtulup, daha fazla tasarruf yapmayı, doğru yatırımı daha çok teşvik etmeyi dikkate almalıyız. İnanılması güç getiri masallarına inanarak, sistemin nasıl çalıştığını bilmeden kısa yoldan köşeyi dönme güdüsü ile yatırım yapmak olmaz. Diğer hata da yastık altında tutulup, ekonomiye faydası olmayan tasarruflar. Bu yastık altı tasarrufların da her gün enflasyon karşısında erimesine de göz yumamayız. Bu tasarrufların muhakkak doğru kanallarla ekonomiye kazandırılması gerek."

Gençlerin bilinçlendirilmesi konusuna da değinen Ergun, Z kuşağını anlayarak işe başlamak gerektiğini söyledi.

Ergun, "Son zamanlarda gençlerin piyasalara olan ilgisinden memnunuz ama gençlere tavsiyem, acele etmeyin, doğru bilgileri doğru kaynaklardan öğrenin, daha sağlıklı yatırımlar yapın. Bugün 3 koydum yarın 5 kazandım heveslerine, sosyal medyada yayımlanan fotoğraflara, oradaki gel-gel'lere düşmeyin. Gençlerimizin burada algıları çok yüksek ve teknolojiyi çok iyi kullanıyorlar. Finansal okur yazarlık seviyelerini yükseltmelerini öneriyorum." diye konuştu.

(Sürecek)

Milliyet Gazetesi, Borsa İstanbul, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Finansal Okuryazarlık Zirvesi - Son Dakika Ekonomi


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