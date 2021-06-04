Finansal Okuryazarlık Zirvesi - Son Dakika

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, "(Borsaya) Hem yatırımcı tarafında ciddi bir ilgi var, bireysel yatırımcı ciddi bir rakama ulaştı. Hem de şirketlerin arz tarafında ciddi bir ilgi var. Halka arz 14 civarındaydı, 20'ye doğru ilerledik. İnşallah bu yıl içerisinde 40'a kadar çıkarız." dedi.

Ergun, Milliyet Gazetesi ve Borsa İstanbul tarafından çevrim içi olarak düzenlenen "Finansal Okuryazarlık Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, finansal okuryazarlık konusunun tüm yatırımcılar için önemli olduğuna dikkati çekti.

Yatırımcılardan yatırımları konusunda bilinçli hareket etmelerini beklediklerini vurgulayan Ergun, "Bizim en büyük beklentimiz lütfen tasarruflarınızı değerlendirirken bilinçli tercihlerde bulunun, lütfen doğru haberlere dayanın. Dedikodulara, sosyal medyaya itibar etmeyin. Sizin risk algınıza, beklentilerinize, vizyonunuza uygun mu diye bakın. Vadesini ve riskini karşılaştırın size bu anlamda bir çelişki yaratıyor mu, gelirleriniz ve giderleriniz anlamında size bir çelişki yaratıyor mu diye bakın. ve muhakkak uzman kişilere bu konuda danışın, yatırımlarınızı çeşitlendirin." ifadelerini kullandı.

Ergun, finansal okuryazarlık, kamuyu aydınlatma şeffaflığı anlamında, sadece bir piyasa olmanın ötesinde, hukuki ve teknik alt yapıyı vermenin ötesinde eğitim ve bilinçlendirme anlamında en önemli katkıları sağlamaya devam edeceklerini söyledi.

"Bankacılık sektöründen biraz daha sermaye piyasalara doğru kaymamız gerekiyor"

Sermaye piyasaları ve borsa olarak üretim, yatırım, ihracat yapan, "büyümenin temel dinamosu" olan şirketlere her zaman sermaye piyasalarının sunduğu imkanlardan daha fazla faydalandırma yönünde destekler vermeye devam edeceklerini dile getiren Ergun, "Çünkü biz ülke olarak büyüyeceksek bankacılık sektöründen biraz daha sermaye piyasalarına doğru kaymamız gerekiyor." dedi.

Borsaya gelen şirketlerin kurumsallaşma anlamında da büyük bir adım attığını vurgulayan Korkmaz, borsanın aynı zamanda şirketlerin ömrünü, marka bilinirliğini, kredibilitesini ve sürdürülebilirliğini de daha sağlıklı hale getirmesine katkı sağladığını ifade etti.

"Bütün şirketlerimizi borsaya bekliyoruz"

Ergun, şöyle devam etti:

"Buradaki amacımız artık ülkemizin bir milli değeri olan bu şirketlerin ömrünü uzatmak, onları daha kurumsal ve sürdürülebilir bir hale getirmek. Bu anlamda biz bütün şirketlerimizi sermaye piyasalarına ve borsaya bekliyoruz. Sadece pay olarak diğer tüm ürünlerimiz konusunda, borçlanma araçları olsun, kira sertifikası olsun, eğer döviz borçlarınız varsa onları hedge etme anlamında vadeli işlemler piyasamız olsun, bir çok anlamda size sunabileceğimiz ürünlerimiz var. Bu ürünlerimiz konusunda gelin beraber konuşalım, çalışalım, terzi usulü sisteminde ne ihtiyacınız varsa destek olalım. Bu anlamda biz şirketlerimize kapımızı sonuna kadar açtık. Bütün şirketlerimizi borsaya bekliyoruz."

Bu anlamda Borsa'ya hem bireysel yatırımcı hem de şirketler tarafından ciddi bir ilgi olduğunu belirten Korkmaz Ergun, şunları kaydetti:

"Hem yatırımcı tarafında ciddi bir ilgi var, bireysel yatırımcı ciddi bir rakama ulaştı. Hem de şirketlerin arz tarafında ciddi bir ilgi var. Halka arz 14 civarındaydı, 20'ye doğru ilerledik. İnşallah bu yıl içerisinde 40'a kadar çıkarız. Şirketlerimizin bu ilgisini tabii sürekli hale getirebilmek için biz Borsa olarak, yine Sermaye Piyasası Kurulu olarak şirketlerimize çok ciddi anlamda bakıyoruz ve filtre olmaya çalışıyoruz."

(Bitti)