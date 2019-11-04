Finansal Piyasalar Uzmanı Yıldırım: İnsanlar altının dolara bağlı arttığına inandırılıyor

İnsanların altının sadece dolar kuruna bağlı olarak artıp azaldığına inandırıldığını söyleyen Finansal Piyasalar Uzmanı Hakan Yıldırım, "Altının ons cinsinden dolar karşılığı arttığı hiç hesaba katılmıyor. Toplum, altın fiyatlarının ekonomik gelişmeler nedeniyle yükseldiğine inandırıldı" dedi.

Finansal Piyasalar Uzmanı Hakan Yıldırım, altın fiyatları ile asgari ücret karşılaştırmalarını yanlış olduğunu ifade ederek, "Altını asgari ücret ile karşılaştırarak ekonomik durumun kötüye gittiği vurgusu yapılmaya çalışılıyor. Dolar kuru artışı gram altın fiyatlarını gayet tabi arttırmaktadır ancak Türk lirası cinsinden altın fiyatları sadece dolar kuruna bağlı değil, dolar cinsinden ons altın fiyatlarına da bağlıdır" diye konuştu.

Piyasaların aleyhine farklı nitelikte ancak ortak bir amaca hizmet eden geniş kapsamlı bir algı operasyonu yapıldığını belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Finansal Piyasalar Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hakan Yıldırım, "Bazı yabancı ülkeler, Türkiye ekonomisinin aleyhine yanlış bilgilerle yorumlarda bulunmayı meslek edinmiş ekonomistler ve TV programlarına son günlerde sıkça rastlar olduğumuz bir konu. 2005 ve 2019 yıllarına ait asgari ücreti ve altın fiyatlarını karşılaştıran haberler yapılıyor. 2005 yılında 350 lira asgari ücret ile 17,1 gram altın alındığı, 2019 yılında ise 2 bin 20 lira asgari ücret ile 7 gram altın alındığını ifade eden haberlerle yapılan karşılaştırmalar yanlış ve farklı bir algı yaratılıyor" şeklinde konuştu.

Yıldırım, "2005 yılı dolar kuru 1.34 lirayken 2019 yılı ortalaması 5.65'tir. Dolar kurunu hesaba katmazsak altını ons cinsinden grama çevirdiğimizde yine gram altın fiyatlarının dramatik bir şekilde yükseldiğine ulaşılmaktadır" dedi.

"ASGARİ ÜCRETLE KARŞILAŞTIRIP EKONOMİNİN KÖTÜYE GİTTİĞİ VURGUSU OLUŞTURULUYOR"

İnsanların altının sadece dolar kuruna bağlı olarak artıp azaldığına inandırıldığını belirten Hakan Yıldırım, "Altının ons cinsinden dolar karşılığı arttığı hiç hesaba katılmıyor. Toplum, altın fiyatlarının ekonomik gelişmeler nedeniyle yükseldiğine inandırıldı. Ayrıca, altın asgari ücretle de karşılaştırılıp ekonominin kötüye gittiği vurgusu yapılıyor. Döviz kurundaki artış altın fiyatlarını da doğal olarak yükseltecektir. Dolar kuru artışı gram altın fiyatlarını gayet tabi arttırmaktadır ancak Türk lirası cinsinden altın fiyatları sadece dolar kuruna bağlı değil, dolar cinsinden ons altın fiyatlarına da bağlıdır" dedi.

Yıldırım konuşmasına şöyle sonlandırdı:

"Diğer taraftan asgari ücrete ait karşılaştırmalar yapılırken altın gibi kıymetli madenler ile karşılaştırılma yapılması son derece yanlış bir yöntem olup halkın makroekonomik sonuçları değerlendirmesi aşamasında yanlış yönlendirilmesine sebep olabilir."