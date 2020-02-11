Finansal piyasalara ilişkin yenilikler içeren teklif Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika

KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, finansal piyasalara ilişkin yenilikler içeren kanun teklifiyle sermaye piyasalarının derinliği ve rekabet gücünün artırılacağını belirtti.

Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sürüyor.

Teklifin ilk imza sahibi Savaş, komisyona sunumuna başlamadan önce, ülke sınırlarının güvenliğini korumak, bölgede barış ve huzuru tesis etmek için görevleri başında şehit olan kahraman askerlere Allah'tan rahmet, tedavisi devam eden yaralı Mehmetçiklere acil şifa dileyerek başladı.

Kanun teklifiyle Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nda değişiklik yapılmasının öngörüldüğünü anlatan Savaş, finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanması, kredi sisteminin etkin şekilde çalışması ve tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması açısından bankacılık sisteminin etkili kurallarla düzenlenmesi, bu kural ve uygulamaların finansal piyasalarda uluslararası düzenlemelerde yaşanan gelişmelere bağlı olarak güncellenmesinin önemine dikkati çekti.

Mustafa Savaş, finans sektörünün en önemli aktörleri olan bankaların ekonominin can damarı olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

" Avrupa'ya benzer şekilde ülkemizde de finansal sektör, bankacılık sektörü ağırlıklı bir yapıya sahiptir. Bilanço toplamı dikkate alındığında bankacılık sektörümüz finansal sektör içinde yüzde 90 oranında paya sahiptir. Sermaye piyasası ve sigorta sektörü ise henüz istenilen düzeyde değildir. Bu nedenle ekonominin finansman yükü bankaların üzerindedir. Dolayısıyla risklerin büyük bölümü de bankalar tarafından üstlenilmiştir. 2019 yılı Aralık ayı itibarıyla Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 16,1 artarak yaklaşık 4,5 trilyon liraya, kredi büyüklüğü yüzde 11 artarak yaklaşık 2,7 trilyon liraya, öz kaynakları ise yüzde 16,7 artarak 492 milyar liraya ulaşmıştır. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 5,33, sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 18,43 oranında gerçekleşmiştir. Sektörün net karı ise 49,7 milyar lira olmuştur."

"Türk bankacılık sektörünün gücünü ortaya koyuyor"

Mustafa Savaş, bankacılığın en önemli göstergelerinden bir tanesi olan sermaye yeterlilik rasyosunun uluslararası genel kabule göre en az yüzde 8 olması gerekirken Türkiye mevzuatında bu oranın yüzde 12 olarak belirlendiğine dikkati çekerek, geçen yıl sonunda bu oranın yüzde 18,43'e ulaşmasının Türk bankacılık sektörünün gücünü ortaya koyduğunu vurguladı.

Türk bankacılık sisteminin sağlam olduğuna işaret eden Savaş, "Finans sektörünün sıhhatinin ülke ekonomileri ve dolayısıyla dünyadaki ekonomik dengeler açısından ne kadar önemli olduğuna, son dönemde yaşadığımız küresel ve yurt içi finansal dalgalanmalarda hep birlikte bir kez daha şahit olduk." şeklinde konuştu.

Türkiye ekonomisinin, Yeni Ekonomi Programı'ndaki hedefler doğrultusunda yukarı doğru ivme kazanmaya başladığını belirten Savaş, "Uluslararası piyasalarla entegre şekilde faaliyet gösteren finansal sektörümüzün denetim ve düzenlenme çerçevesinin uluslararası ilkeler ve standartlarla tam uyumunun sağlanması, bu sektörün ekonomik büyüme sürecine katkısını artıracaktır. Çünkü uluslararası kuruluşlarca yapılan değerlendirmelerde söz konusu standartlar ve ilkelerin ülke mevzuatında yer alıp almadığı önemli bir kriter olarak ortaya çıkmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Savaş, kanun teklifiyle, kalkınma ve yatırım bankacılığı ile katılım bankacılığının ürün ve hizmetlerinin uluslararası örneklerle uyumlu bir şekilde gelişme göstermesi için düzenlemeye gidildiğini anlattı.

Teklifle sermaye piyasalarının derinliği ve rekabet gücünün artırılacağını vurgulayan Savaş, kanun teklifiyle, bankacılık sektöründe ve sermaye piyasalarında işlenen ihlallerin tespit edilmesi, tedbirlerin uygulanması; idari, hukuki, cezai yaptırımların etkinliğinin sağlanması ve caydırıcılığının arttırılmasının da amaçlandığını kaydetti.