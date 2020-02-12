Finansal piyasalara ilişkin yenilikler içeren "Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik... - Son Dakika
Son Dakika Politika Finansal piyasalara ilişkin yenilikler içeren 'Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik... - Son Dakika

Finansal piyasalara ilişkin yenilikler içeren "Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik...

6 saat önce

Finansal piyasalara ilişkin yenilikler içeren "Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Finansal piyasalara ilişkin yenilikler içeren

Finansal piyasalara ilişkin yenilikler içeren "Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 05:22 Kaynak: AA
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