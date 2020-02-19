Finansal piyasalara ilişkin yenilikler içeren teklif Genel Kurulda - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, kamu bankalarının talimatla, emirle veya rasyonel olmayan krediler vermeleri halinde bu oranda karlılık açıklamalarının mümkün olamayacağını belirterek, "Bu bankalar piyasada, piyasanın gereklerine göre hareket eden birer finansal kuruluştur." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler sürüyor.

CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, iktidarın sadece günü kurtaran yasalar hazırladığını; bu düzenlemelerin Türkiye'nin bugününü de yarınını da ipotek altına aldığını öne sürdü.

Türkiye ekonomisine kimse güvenmediği için finansal piyasaların derin ve etkin olmadığını iddia eden Böke, "CDS risk primimiz, Rusya'nın 4 katı, Meksika'nın 3 katı, Brezilya'nın 2 katı. İnsanlar Türkiye ekonomisine dışarıdan baktığında riskli görüyorlar. İkinci veri, mevduatların içerisinde yabancı para cinsinden olan mevduatların oranı yüzde 52'ye ulaşmış vaziyette. Güven ortadan kalkmış vaziyette." diye konuştu.

Böke, teklifte Varlık Fonu'na ilişkin bazı düzenlemelerin yer aldığını da belirterek, "Hazinenin zaten bütün kaynaklarına el koymuş ipotek fonu olan Varlık Fonu'na bu sefer de sınırsız kredi alma, borçlanma yetkisi getiriyorsunuz. Hiç kimse denetlemeyecek, ne için kullanıldığını hiç kimse görmeyecek. İktidarı ayakta tutmak için kullanılacak." ifadesini kullandı.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat, kanun teklifiyle Varlık Fonu'na sınırsız bir finansman yetkisi verileceğini öne sürerek, bunun sonucunda mali disiplinin iyice bozulacağını, finansal denetim ve kontrolünün tamamen imkansız hale geleceğini iddia etti.

İktidarın, bu teklif maddesinde ısrar etme nedeninin, Kanal İstanbul Projesi olduğunu savunan Sunat, şöyle devam etti:

"Bu düzenlemeyle hem bankaların kredi verme limitleri zor da olsa artırılacak hem de bankaların yasal bir bahane sunması engellenecektir. Sonuç olarak iktidar, akla ziyan projelerini yapmaya devam edecek. Şehir hastanelerinde, üçüncü köprüde, yeni havalimanında ve birçok projede olduğu gibi Yap-İşlet-Devret yöntemiyle doğal kaynaklarımız ve milletimizin hakkı hukuku yandaşlara peşkeş çekilecektir. Aynen 'Deli Dumrul' hikayesinde olduğu gibi, milletimiz hiç kullanmadığı köprülere, yollara, hastanelere ve birçok yeni projeye yıllarca vergi ödemeye devam edecektir."

HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, iktidarın, kamu fonları ve kamunun bütçesini işlevsizleştirdiğini, kamu bankalarının içini boşalttığını iddia etti.

"Ekonomik darboğaz akılcı adımlarla yok edebilir"

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Türkiye ekonomisinin büyük badirelerden geçtiğini, Bankacılık Kanunu'nun revize edilmesinin yerinde bir yaklaşım olduğunu, 2005 yılından kalma hükümlerin bugünün konjonktürüne uygun yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

Ekonomide iyileşmenin sağlanması ile şeffaf ve kalıcı reformlarla ekonominin ayağa kaldırılmasının hükümetin önceliklerinden olması gerektiğini vurgulayan Cesur, ancak kanun teklifinin bunu karşılamadığını savundu. Cesur, "Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik kriz, acil durum planlarının gerekliliği için sinyal veriyor. Özellikle Suriye'de yaşanan gelişmelerden fazlasıyla etkilenen Türkiye, ekonomik darboğazı ancak akılcı adımlarla yok edebilir." diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir de teklifin geneline bakıldığında bankacılık ve finans sektörüne kaynak yaratmak amacını taşıdığını söyledi.

Teklifin gerekçesinde ekonomik büyümeyi sağlamaya yönelik düzenlemelerin, yapısal sorunları çözmekten uzak olduğunu iddia eden Özdemir, "Temel yapısal sorunlar ortayken finans sektörü ve Bankacılık Kanunu'nda yapılacak olan düzenlemeler, gerekçenizde savunduğunuz gibi güçlü ve büyüyen bir ekonomi için yeterli olmayacak. Bu temel sorunlara çözüm üretilmedikçe, ekonomideki olumsuz gidişat maalesef daha da derinleşecek." dedi.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu ise Varlık Fonu ile Türkiye'ye hiçbir kısıtlamaya tabi olmadan kredi getirileceği belirtilmesine karşın kredi getirilemediğini savunarak, "Bir de o zamandan beri yapılan masraflar var. Yani ne olduğu belli olmayan bir kurum oluşturduk. Devleti, devlet kurallarını, hiyerarşisini altüst ettik ve amacına da ulaşamadı. Varlık Fonunun hakikaten kapatılması lazım." ifadelerini kullandı.

"Kamu bankaları iktidarımız döneminde hiç zarar etmedi"

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, kanun teklifiyle "bankaların içinin boşaltılmak istendiği" iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Bankalar teminatsız, ipoteksiz kredi veremeyeceklerine işaret eden Muş, "Bu kurallar, Türkiye'nin 2001'de yaşadığı bankacılık krizinden sonra çok net ve katı şekilde belirlenmiş. Dolayısıyla buradaki yöneticilerin vermiş oldukları kredilerle alakalı zaten sorumlulukları var, kılı kırk yararak hareket etmek zorundalar." diye konuştu.

İktidarları döneminde kamu bankalarının zarar etmediğini, son olarak 2019 yılında da kar ettiklerini aktaran Muş, şunları kaydetti:

"Karları da bankacılık sektöründeki diğer bankalarla mukayese edildiği zaman hayli yüksek. Demek ki kamu bankaları piyasaya uygun şekilde hareket edebiliyor. Kamu bankaları talimatla, emirle ya da rasyonel olmayan krediler vermiş olsalardı, bu oranda bir karlılık açıklamaları mümkün olmazdı. Dolayısıyla, biz halkımızın şundan emin olmasını özellikle istirham ediyoruz: Bunlar, bu kamu bankaları piyasada, piyasanın gereklerine göre hareket eden birer finansal kuruluştur. İlgili kanunlarımız da zaten bunu teyit etmektedir."