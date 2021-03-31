Finansal teknoloji alanında iş birliği - Son Dakika

Finansal teknoloji alanında iş birliği

31.03.2021 13:44
Finansal teknoloji alanında iş birliği, System.String[]

Osmanlı Yatırım, finansal teknoloji altyapısını bir adım öteye taşımak için Devexperts ile geliştirdiği yeni mobil ve web işlem platformları ile piyasa verisi hizmetini kullanıcılarına sundu.

Osmanlı Yatırım, finansal teknoloji altyapısını bir adım öteye taşımak için Devexperts ile geliştirdiği yeni mobil ve web işlem platformları ile piyasa verisi hizmetini kullanıcılarına sundu.

Finansal yazılım şirketi Devexperts, yatırım ve portföy yönetim şirketlerinden Osmanlı Yatırım ile yeni bir iş birliğine imza attı. Bu kapsamda, Osmanlı Yatırım hizmete aldığı yeni web ve mobil alım satım platformları ile teknolojik altyapısını geliştirdi. Devexperts Türkiye CEO'su Oğuzhan Karakoç'un yaptığı açıklamaya göre, proje geliştirme süreci 6 ay sürdü. Aracı kurum analizi dahil olmak üzere gecikmeli, eşanlı ve derinlikli verilerin sunulduğu Osmanlı Yatırım mobil ve web işlem platformları hazırlandı. Bu sayede Osmanlı Yatırım, opsiyon sözleşmeleri, forex ve CFD'den klasik tezgah üstü ürünler ve hisse senetlerine kadar gibi birçok enstrümanda işlem yapma imkanını son teknolojileri kullanan bir altyapıyla sunarak, Türkiye'de en kapsamlı çevrimiçi alım satım platformlarından birine sahip oldu.

"FİNANSAL TEKNOLOJİ YATIRIMLARI REKABET AVANTAJI GETİRİYOR"

Devexperts Türkiye CEO'su Oğuzhan Karakoç, "Osmanlı Yatırım'ın alım satım altyapısını modernize eden bu projede yer almaktan büyük mutluluk duyduk. İşlem platformlarının yanısıra, yan kuruluşumuz dxFeed aracılığı ile Türk menkul kıymetlerine ait piyasa verilerinin entegrasyonunu da sağladık. Böylelikle kullanıcılar, doğrudan Osmanlı Yatırım'ın yeni işlem platformundan herhangi bir enstrümana ait eşanlı ya da belirli tarih aralığındaki tarihsel piyasa verilerine erişebiliyor. Son 10 yılda, finansal teknolojiler dünya çapında hızla gelişti. Dünyanın dört bir yanından farklı şirketlerle yaptığımız projeler sayesinde yeni birçok şeyi tecrübe edebiliyor ve sınıfının en iyisi yazılımlar üretebiliyoruz. Bu tecrübe ve uzmanlığımızı aracı kurumlar ile paylaşarak onlara rekabet avantajı sağlıyoruz."

"PANDEMİYE RAĞMEN TEKNOLOJİ YATIRIMLARINA HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYORUZ"

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü Pınar Çakılkaya ise "Küresel ölçekte yaşanan pandeminin yarattığı belirsizliklere rağmen, müşterilerimizin işini büyütecek projelerle yol arkadaşlığımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Osmanlı Yatırım müşterileri artık Android, iOS ve web uygulamaları aracılığıyla Borsa İstanbul'da (BIST) hisse senedi ve türev alım satımı gerçekleştirebilecek. 2010 yılından beri teknoloji altyapımıza sürekli yatırım yapıyor, bu sayede müşterilerimizin Türk finans piyasalarına erişmesini, daha da önemlisi yüksek kalitede hizmet almasını sağlıyoruz. Alım satım uygulamalarına ve araçlarına önem veriyor, farklı ihtiyaçlar için farklı işlem platformları sağlamaya çalışıyoruz" dedi.


Finansal teknoloji alanında iş birliği
Finansal teknoloji alanında iş birliği

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Finansal teknoloji alanında iş birliği - Son Dakika


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