Finansal ve Operasyonel Yapılandırma Profesyonelleri Derneği kuruldu - Son Dakika

Finansal ve Operasyonel Yapılandırma Profesyonelleri Derneği kuruldu

06.01.2021 10:15
Finansal ve Operasyonel Yapılandırma Profesyonelleri Derneği kuruldu, System.String[]

Finansal ve Operasyonel Yapılandırma Profesyonelleri Derneği (FOYDER), kuruluş işlemlerini tamamlayarak faaliyetlerine başladı.

Finansal ve Operasyonel Yapılandırma Profesyonelleri Derneği (FOYDER), kuruluş işlemlerini tamamlayarak faaliyetlerine başladı.

Dernekten yapılan açıklamada, FOYDER'in, finansal ve operasyonel yeniden yapılandırmaya ilişkin en iyi uygulamaların Türkiye'de yerleşmesi, geniş bir uygulama alanı bulması ve bunun tüm taraflara yarar sağlayacak çözümler üretebilmesi için sistemsel ve kültürel gelişime katkı sunmak amacıyla kurulduğu belirtildi.

FOYDER Başkan Yardımcısı Önder Yılmaz, FOYDER'e finansal kuruluşların kredi süreçlerinde görev alan profesyonellerin, finansal ve operasyonel yapılandırma faaliyetlerinde bulunan danışmanların, avukatların, bağımsız denetim kuruluşlarının ve akademik camia ve kamu sektöründen bu alanda katkı sağlamak isteyenlerin üye olabileceklerini bildirdi.

FOYDER'in vizyonunun; reel ve finansal sektörün yeniden yapılandırma ihtiyaçlarına etkin, nitelikli ve etik ilkelere uyumlu profesyonellerce çözüm sunmak olduğunun altını çizen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Başta yapılandırma ihtiyacı duyan işletmeler olmak üzere ekonomimizin tüm paydaşlarını kapsayacak ve ülkemize değer katacak çalışmalar yürüteceğiz. Derneğimiz, şirket dönüşümü ve yeniden yapılandırma alanında daha yüksek standartların ve yöntemlerin uygulanmasını sağlayacak çalışmalarla finansal sektörün kredi müşterilerinin borç geri ödeme kabiliyetlerini geliştirerek aktif kalitesine olumlu etki edecek faaliyetler yürütecek. Aynı zamanda, uluslararası en iyi uygulamalar çerçevesinde ihtiyaç duyulan finansal ve operasyonel yeniden yapılandırma ile dönüşüm uygulamalarıyla ilgili hukuki altyapının gelişimine de katkı sağlayacak çalışmalarda bulunacağız. FOYDER'in tüm paydaşlara aynı mesafede hareket edecek bir düşünce kuruluşu gibi çalışmaları olacak."

"Firmalar ve finansal sistem arasında bir köprü vazifesi göreceğiz"

Önder Yılmaz, FOYDER'in reel sektör işletmelerinin finansal, operasyonel yapılandırma ve dönüşüm ihtiyaçlarını etkin bir şekilde karşılamak için üyeleri ile gerekli tüm gayreti göstereceğini, aynı zamanda yapılandırma faaliyetlerinin etkin ve verimli yürümesi için yapılacak çalışmalara destek verecek faaliyetlerde de yer alacağını bildirdi.

Yapılandırılan firmaların ekonomik faaliyetlerinde etkinlik sağlanması, istihdamın devam etmesi, piyasa ve kamusal yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi durumunda kamusal bir faydanın da oluşacağını vurgulayan Yılmaz, "FOYDER'in hedefleri arasında yurt içi ve yurt dışı yatırımcıların birlikte çalışabileceği, uluslararası standartlar, etik ilkeler ve en iyi uygulamaları benimsemiş referans bir meslek grubunun oluşumunu sağlamak bulunuyor. FOYDER, ülkemizin yabancı yatırımcılar için bir cazibe merkezi olmasına dönük, üzerine düşen tüm faaliyetleri yürütme gayreti içerisinde olacak" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, ekonominin can damarı reel sektörün finansal ve operasyonel verimsizlik sorunlarına sistemsel bir çözüm getirerek, firmalar ve finansal sistem arasında bir köprü vazifesi görerek, sorunların ortak akılla, daha etkin ve daha verimli yollarla aşılması noktasında önemli katkı sunacaklarını belirtti.

FOYDER'in kurucu üyeleri Önder Yılmaz'ın yanı sıra Hasan Tengiz, Cengiz Göğebakan, Ahmet Yum, Atilla Sütgöl, Durmuş Ali Kuzu, Cevdet Erkanlı, İsmail Işık ve Yurdakul Özdoğan'dan oluştu.

bağımsız denetim, Önder Yılmaz, Türkiye, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Finansal ve Operasyonel Yapılandırma Profesyonelleri Derneği kuruldu - Son Dakika Ekonomi


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