Finansal ve operasyonel yönetim hizmetleri tek pakette birleşti

Bulut tabanlı ön muhasebe programı Paraşüt, e-ticaret alanında faaliyet gösteren şirketlerin satıştan faturalandırmaya kadar tüm operasyonlarını uçtan uca dijital hale getirmelerini ve bunların yönetimini bir arada gerçekleştirebilmelerini sağlayan paketini çıkardığını duyurdu.

Türkiye'de son yıllarda hızla büyüyen e-ticaret, pandemi ile birlikte büyük bir ivme kazandı. Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre 2020 yılında e-ticaret hacmi, bir önceki yıla göre yüzde 66 artış göstererek 226,2 milyar dolara yükseldi. E-ticaret faaliyetinde bulunan işletme sayısı da aynı dönemde 68 bin 457'den 256 bin 861'e yükseldi. Kullanıcılarının dijital dönüşüm süreçlerindeki en güvenilir çözüm ortağı olma rolünü üstlenen Paraşüt de pandemi sürecinde ağırlık verdiği e-ticaret hizmetlerine bir yenisini ekleyerek "Paraşüt e-Ticaret" paketini çıkardı. E-ticaret alanında faaliyet gösteren şirketlerin e-ticaret, e-fatura ve e-arşiv ile ön muhasebe yönetimini bir arada gerçekleştirebilmelerini sağlayan "Paraşüt e-Ticaret" paketi, kullanıcıların finansal süreçlerini kolaylaştırırken operasyonel yönetimde de verimliliği artırıyor.

Sean X Yu: "Firmaların güvenilir kaynaktan bilgi edinme ihtiyacını karşılıyoruz"

E-ticaret alanında sundukları hizmetler ile firmalar için güvenilir bir bilgi kaynağı olma misyonunu üstlendiklerini ifade eden Paraşüt Kurucu Ortağı ve CEO'su Sean X Yu, "Özellikle e-ticarete yeni başlayan firmaların, fatura kesim ve takibi, vergi mükellefiyeti, vergi ödemeleri gibi muhasebe alanındaki konular hakkında soru işaretleri oluyor ve güvenilir bir kaynaktan bilgi edinme ihtiyacı duyuyorlar. Biz de gerek kullanıcılarımıza sağladığımız bilgiler gerekse ürün ve hizmetlerimizle onlara bu süreçte destek oluyoruz" dedi. - İSTANBUL