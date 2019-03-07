Finansal yatırımların çevre riskleri ifşa edilecek
25 dakika önce
Avrupa Birliği, finansal yatırımların çevresel risklerinin açık biçimde bildirilmesine yönelik yeni kurallarda uzlaştı.
Avrupa Birliği
, finansal yatırımların çevresel risklerinin açık biçimde bildirilmesine yönelik yeni kurallarda uzlaştı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:45
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