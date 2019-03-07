Son Dakika Haberleri: Finansal yatırımların çevre riskleri ifşa edilecek

Finansal yatırımların çevre riskleri ifşa edilecek

25 dakika önce

Avrupa Birliği, finansal yatırımların çevresel risklerinin açık biçimde bildirilmesine yönelik yeni kurallarda uzlaştı.

Finansal yatırımların çevre riskleri ifşa edilecek, System.String[]
Avrupa Birliği, finansal yatırımların çevresel risklerinin açık biçimde bildirilmesine yönelik yeni kurallarda uzlaştı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:45 

Avrupa Birliği, Ekonomi
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