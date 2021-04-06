Finansevim, BDDK intibak planı başvurusunu gerçekleştirdi - Son Dakika

Finansevim, BDDK intibak planı başvurusunu gerçekleştirdi

06.04.2021 18:49
Finansevim, BDDK intibak planı başvurusunu gerçekleştirdi, System.String[]

Finansevim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Kolo, "BDDK'nın şart koştuğu 100 milyon TL sermaye tutarının üzerindeki finansal gücümüz ve müşterilerimize sunduğumuz güven, bizi geleceğe taşıyor.

Finansevim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Kolo, "BDDK'nın şart koştuğu 100 milyon TL sermaye tutarının üzerindeki finansal gücümüz ve müşterilerimize sunduğumuz güven, bizi geleceğe taşıyor." ifadelerine yer verdi.

Finansevim'den yapılan açıklamaya göre, şirket, BDDK intibak planı için başvurusunu gerçekleştirdi.

BDDK düzenlemeleri hayata geçmeden önce yüzde 200'lük büyüme başarısı kaydeden Finansevim, intibak sürecinden sonra da büyüme grafiğini sürdürmeye devam edecek. Sunduğu tasarruf finansman modelleri ile müşterilerine önemli ayrıcalıklar sunan Finansevim yeni dönemde şube sayısını 100'e çıkarmayı, ülke ekonomisine de yıllık 5 milyar TL'lik katkı sunmayı planlıyor. 100 milyon TL öz sermaye koşulu da dahil olmak üzere BDDK intibak planı için hazır olan Finansevim, sektörün diğer oyuncularından farklı hizmetleri ve yüzde 99,7 müşteri memnuniyet oranı ile öne çıkıyor.

"Müşteri tahsisatlarını her zaman söz verdiğimiz tarihte yaptık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Tasarruf Finansman Derneği Kurucu Genel Başkanı ve Finansevim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Kolo, Türkiye'deki yaygın şube ağı ve güçlü sermayesi ile binlerce insanı konut, araç ve iş yeri sahibi yaptıklarını belirtti. Kolo, şunları aktardı:

"Yasanın kabul edilmesi, faizsiz tasarruf finansman sistemine gösterilen ilgiyi daha da artıracak. Düzenleme sayesinde, sektörün avantajlarından faydalanan müşteri sayısının milyonlara ulaşacağını öngörüyoruz. Almanya, Avusturya gibi birçok gelişmiş ülke başta olmak üzere, Dünyada yüz yılı aşkın süredir sağlıklı işleyen bu sistemin örneklerini araştırıp yatırımımızı gerçekleştirmeden önce ülkemiz için en uygun olabilecek sistemi belirledik. BDDK'nın şart koştuğu 100 milyon TL sermaye tutarının üzerindeki finansal gücümüz ve müşterilerimize sunduğumuz güven, bizi geleceğe taşıyor. Müşterilerimize hiçbir zaman tutamayacağımız vaatlerde bulunmadık. Müşteri tahsisatlarını her zaman söz verdiğimiz tarihte yaptık. BDDK sürecinden önce de hiçbir müşteri mağduriyetine yol açmadan çalıştık. BDDK denetimi ile birlikte şimdi, yaptığımız çalışmalarda daha sağlam adımlarla yürümeye devam edeceğiz."

"Ekonomi Destek Paketleri ile sektörde benzeri olmayan ilkleri gerçekleştirdik"

Şirket politikası gereği kurumsal iş yapış süreçlerini sadece Türkiye özelinde değil, uluslararası arenada da hizmet verebilecek şekilde oluşturduklarını ifade eden Kolo, "Üst yönetim kadromuz toplam 80 yıllık bankacılık geçmişine sahip, yüksek lisans eğitimi olan ve tümü üniversite mezunu profesyonellerden kurulu. Sahip olduğumuz deneyim sayesinde, sektördeki sorun ve eksiklikleri tespit edip, doğru çözümleri sunacak modellere öncülük ettik. BDDK sürecinden çok önce pandemi döneminde hayata geçirdiğimiz 'Ekonomi Destek Paketleri' ile müşterilerimize; taksit dondurma, ödemelerinde gecikme yaşayanlara 30 günlük ek süre desteği, teslimat sürecinde evraklar için ücretsiz kurye hizmeti, Kovid-19'a yakalananlara bin TL değerinde sağlık desteği, kısıtlamalar dolayısıyla teslimatını alamayanlara kira desteği, organizasyon bedelinde 12 taksit imkanı gibi ayrıcalıkları sunduk. Bu tip yenilikçi ve güven veren çalışmalarımızı, hazırlık aşamasında da çok emek verdiğimiz Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu sonrasında da çeşitlendirerek devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Tasarruf finansman sektörü 5 yıl içerisinde 1,5 milyon müşteriye ulaşacak"

Sektörde kurumsal yapısı en sağlam ve en güvenilir sisteme sahip olan marka olduklarının altını çizen Finansevim Genel Müdürü Ender Kocabaş ise Türkiye genelinde 65 şubede ve 600 personel ile durmadan çalıştıklarını belirtti. Finansevim'in, 25 bine yakın müşteriye hizmet sunduğuna değinen Kocabaş, şunları ifadelere yer verdi:

"Aylık 3 milyarı aşan sektör cirosunda en büyük payı alan dört şirketten biri olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Tasarruf finansman sektörünün 5 yıl içerisinde 1,5 milyon müşteriye, konut pazarından alacağı payın ise yüzde 20 seviyelerine ulaşacağını ön görüyoruz. Bu kapsamda, kazandığımız müşteri güvenini koruyabilmek ve sürdürülebilir kılmak bizler için çok önemli. Kurulduğumuz günden bu yana, müşteri ödemelerinde hiçbir zaman öteleme yapmadık. Tahsisatlarımızın tamamını her ay, günü gününe gerçekleştirdik. Pandemi sürecinde hayata geçirdiğimiz çalışmalar sayesinde satışlarımızı yüzde 87 oranında artırdık. Ayda iki kere yaptığımız müşteri memnuniyet anketinde, ortalama memnuniyet oranımız yüzde 99,7 olurken, hedefimiz yüzde 100 müşteri memnuniyetine ulaşmak."

Türk Lirası, Türkiye, Ekonomi, konut, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Finansevim, BDDK intibak planı başvurusunu gerçekleştirdi - Son Dakika Ekonomi


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