Finansevim'de müşteriler aylık ödeme miktarını kendi belirliyor - Son Dakika
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Finansevim'de müşteriler aylık ödeme miktarını kendi belirliyor

6 saat önce

Kolo Holding ve Finansevim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Kolo, "Ev almak isteyenlerin aylık ödeme miktarını ve peşinatlarını kendilerinin belirleyeceği, isterlerse hiç peşinat dahi vermeyecekleri bir sistemle ev sahibi olma fırsatı sunuyoruz.

Finansevim'de müşteriler aylık ödeme miktarını kendi belirliyor, System.String[]

Kolo Holding ve Finansevim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Kolo, "Ev almak isteyenlerin aylık ödeme miktarını ve peşinatlarını kendilerinin belirleyeceği, isterlerse hiç peşinat dahi vermeyecekleri bir sistemle ev sahibi olma fırsatı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Finansevim'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kolo, son zamanlarda hareketlenme gösteren inşaat sektörünün virüsten dolayı duraklamaya geçtiğini belirtti. İnşaat firmalarının, tüketici kanunu uyarınca konutların 36 ayda teslim edilmesi zorunlu olduğu için ödeme aralıklarını sınırlı, taksit ve ara ödemelerini ise oldukça yüksek tuttuğunu kaydeden Kolo, şunları söyledi:

"Özellikle dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı, uyguladığımız bu sistemle hem üretici inşaat firmalarımızın satışlarını desteklemiş oluyor, hem de ev sahibi olamayan kitleyi ev sahibi yapmış oluyoruz. Türkiye'de içinde bulunduğumuz durumdan dolayı konut satışlarında bir yavaşlama oldu. Biz de yıllardır orta ve alt gelir grubunu ev sahibi yapan sistemimizle binlerce insanın en temel ihtiyacı olan barınma ihtiyacını karşıladık. Şimdi ise hem konut sektörümüzü, inşaatçılarımızı hareketlendirmek hem de öz sermayemizin ülkemizde kalmasını sağlamak için bir kampanya düzenledik. Bu kampanyamızda 500 bin TL'ye kadar sıfır faiz 240 ay taksit imkanını vatandaşlarımıza sunduk."

İlk taleplere bakılınca oldukça yoğun bir ilgi ile karşı karşıya olduklarını ifade eden Kolo. şimdiye kadar konut sahibi olamamış kitlenin yanı sıra, markalı konut projelerinden de ev sahibi olmak isteyenlerin yoğun bir ilgisi olduğunu gördüklerini kaydetti. Kolo, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu kampanyamızda müşterilerimiz 500 bin TL'ye kadar kampanyamıza katılabilirler. Taksit seçeneklerini ise 240 aya kadar uzatabilirler. İsterlerse daha kısada tutabilirler. Bu seçenekler kendi imkanlarına bağlı. Tamamen kendileri belirlemiş oluyor. Üstelik bu kampanyamızda 240 aylık vade de yüzde 15 olan katılım bedelimizin haricinde hiçbir ödeme yapmayacaklar ve bu katılım bedelini evlerini teslim alırken yapacaklar. Bu kampanyamıza dahil olan müşterilerimiz kuraya dahil olduklarında belki birinci ayda belki ikinci aya ya da sonraki aylarda evlerini teslim alabilecekler. 240 aylık gruplarımızda ilk kuralarda teslimatı çıkmayan müşterimiz evini en geç 70. ayda teslim alıp ödemelerine devam etmiş olacak."

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 12:48 Kaynak: AA


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