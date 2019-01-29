Finansevim'den 90 Milyon Liralık Yatırım Taahhütü

– FİNANSEVİM Yatırımcısı Hakan Eryiğit, Finansevim'e 2018 yılında yapmış oldukları 10 milyon liralık yatırımın ardından, 90 milyon liralık kuruluş sonrası taahhütlerini, protokole bağladıklarını ifade etti.

– FİNANSEVİM Yatırımcısı Hakan Eryiğit, Finansevim'e 2018 yılında yapmış oldukları 10 milyon liralık yatırımın ardından, 90 milyon liralık kuruluş sonrası taahhütlerini, protokole bağladıklarını ifade etti.



Finansevim'den yapılan açıklamaya göre, 2017 yılı sonunda sektörün iki deneyimli ismi Emre Özkaya ve Serdar Kolo'nun Finansevim bünyesine geçmesi ile birlikte ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. Toplam 21 şubeye ulaştıklarını belirten Finansevim Yatırımcısı Hakan Eryiğit, Tasarrufa Dayalı Faizsiz Finansman Sistemi ile Finansevim'e 2018 yılında yapmış oldukları 10 milyon liralık yatırımın ardından, 90 milyon liralık kuruluş sonrası taahhütlerini, protokole bağladıklarını ve kuruluş döneminde verdikleri yatırım sözünün yüzde 10' luk kısmını gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını belirtti.



"2019'DA EKONOMİNİN LOKOMOTİFİ FAİZSİZ FİNANS SİSTEMLERİ OLACAK"



Tasarrufa Dayalı Faizsiz Finansman Sistemleri'nin geleceğine yönelik planlamalarını ele aldıklarını, gerek teknik gerekse öz kaynak yeterliliği için tüm hazırlıkları planladıkları belirten Eryiğit, konuşmasını şöyle konuştu:



"Son günlerde yapılan açıklamalara baktığımızda, tüm oklar faizsiz finans sistemini gösteriyor. Faizlerin yüksek oluşu, orta ve alt gelir grubuna göre yapılandırılmaların yapılması gerekiyor. Özellikle inşaat sektörünün rahat nefes alması için bunun gerekliliğinin hem inşaat dernekleri hem çevre ve şehircilik bakanlığımız tarafından dile getirilmesi bu sistemimizin ekonomimiz için önemini vurgulamaktadır. Öyle görünüyor ki 2019 yılında ekonomimizin lokomotifi faizsiz finans sistemlerimiz olacak. Biz de bu doğrultuda 2017 yılında girişimci olarak dahil olduğumuz bu sisteme desteğimizi arttırmak istedik.



Geride bıraktığımız 1 sene içerisinde gördük ki faizsiz finans sistemlerine çok yoğun ilgi var. İnsanlarımız faize bulaşmadan ihtiyaçlarına sahip olmak istiyor. 1 yılda 21 şubeye ulaşmamız bunun en açık göstergesidir. Biz de bu ilgiye kayıtsız kalamazdık. Kuruluşta vermiş olduğumuz yatırım sözünü yerine getirerek, 90 milyon liralık kuruluş sonrası taahhütlerini, protokole bağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2019 yılında faizlerin dizginlenmesindeki en büyük rolü faizsiz finans sistemleri oynayacaktır. Hükümetimiz faizi düşürmenin tetiğine bastı biz de yatırımcı olarak elimizden geleni yapacağız." - İstanbul

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