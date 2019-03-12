Finansevim'e Yeni Genel Müdür

Tasarrufa Dayalı Faizsiz Finans Sistemi'nin oyuncularından biri olan Finansevim'de üst düzey bir atama gerçekleşti.

Tasarrufa Dayalı Faizsiz Finans Sistemi'nin oyuncularından biri olan Finansevim'de üst düzey bir atama gerçekleşti. Kurum, Özgür Öztürk'ü Genel Müdür olarak bünyesine kattı.



Tasarrufa Dayalı Faizsiz Finans Sistemi'nde sektöre girdiği günden beri büyümesini sürdüren Finansevim'de üst düzey bir atama gerçekleştirildi.



Daha önce Eminevim bünyesinde genel müdür yardımcılığı, grup müdürlüğü ve yatırım direktörlüğü görevlerinde bulunarak, sektörün 2015 yılından sonra hızlı bir ivme kazanarak ekonominin lokomotiflerinden biri olmasında büyük katkı sağlayan Özgür Öztürk Finansevim Genel Müdürü görevine getirildi.



ÖZGÜR ÖZTÜRK KİMDİR?



1974 yılında İstanbul'da doğdu. Ortaokul ve liseyi Kadıköy Anadolu Lisesi'nde, üniversiteyi ise Marmara Üniversitesi İngilizce Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladı. Profesyonel kariyerine 1996 yılında Yapı ve Kredi Bankası'nda müfettiş olarak denetim alanında başlayan Özgür Öztürk, 2003 yılında Banka tarihinin en genç müdürü ünvanı ile Sirkeci Şubesi'ne Şube Müdürü olarak atanmış ve kariyerine satış alanında devam etmiştir. 2003-2015 yılları arasında Yapı Kredi Sirkeci, Fortisbank Ümraniye, EurobankTekfen Bahçekapı ve Altınbaş Grubun'da Şube Müdürü ve Satış Direktörü ünvanları ile görev yapmıştır.



2015 yılında Eminevim firmasına katılmış, iş geliştirme ve pazarlama departmanını kurmuştur. şube kademelendirme sistemi, otomatik hedef sistemi, kampanya yönetim sistemi, satış odaklı prim sistemi gibi sektörde ilk kez kullanılan birçok sistemi hayata geçirmiştir. 2015-2019 yılları arasında Eminevim bünyesinde genel müdür yardımcılığı, grup müdürlüğü ve yatırım direktörlüğü görevlerini üstlenmiştir. - İstanbul

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