Finansevim, Stevie Awards'ta iki ödülün sahibi oldu

Finansevim, dünyanın en saygın iş ödülleri Stevie Awards'ta iki ödül birden kazandı.

Finansevim'den yapılan açıklamaya göre, hayata geçirdiği yenilikçi çalışmalar ile tasarruf finansman sektörüne değer katan şirket, başarılarını aldığı ödüller ile yükseltmeye devam ediyor.

Küresel alanda en prestijli iş dünyası ödülleri olarak kabul edilen Stevie Awards'tan iki yeni ödül daha almaya layık görülen Finansevim, inovatif çalışmalarıyla adından söz ettiriyor.

Bu çerçevede Finansevim Stevie Awards'ta "Müşteri Ürün ve Hizmetleri İnovasyonu" ve "Finans Sektöründe İnovasyonda Mükemmeliyet" ödüllerinin sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Tasarruf Sandıkları Derneği Kurucu Genel Başkanı ve Finansevim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Kolo, inovatif çalışmalarını insanların hayatına dokunarak perçinlediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Stevie Awards tarafından 'Müşteri Ürün ve Hizmetleri İnovasyonu' ve 'Finans Sektöründe İnovasyonda Mükemmeliyet' ödüllerine layık görüldüğümüz için çok mutluyuz. Dünyanın en prestijli ödüllerine sahip olmak bizim için büyük bir gurur kaynağı. Tasarruf finansman sektöründe güven temeli üzerine inşa ettiğimiz inovatif çalışmalarımız, her geçen gün daha büyük başarılara imza attığımızı gösteriyor.

Müşterilerimiz için her zaman en doğru ve en güvenilir çalışmaları hayata geçiriyor, kazandığımız ödüller sayesinde bu yolculukta doğru adımlar attığımızı görüyoruz. Güven, gelişim ve tabii ki tasarrufun gücünü ülkemizden dünyaya duyurmaya devam edeceğiz."