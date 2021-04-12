Finansevim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Kolo'dan "intibak yasası" değerlendirmesi Açıklaması

Türkiye Yapı Tasarruf Finansman Derneği Kurucu Genel Başkanı ve Finansevim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Kolo, tasarruf finansman kurumlarının çalışma koşullarını düzenleyen yasa ve yönetmelikle sektörün gerçek dışı vaatlerden ve haksız rekabetten kurtulacağını kaydetti.

Finansevim'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kolo, yasayla getirilen ve 7 Nisan'da sona eren BDDK intibak planı başvuruları için, birleşmeler sonrası toplam 28 şirketin başvurduğunu ve sadece bu süreci başarı ile geçenlerin devletten lisans hakkı alarak faaliyetlerini sürdürebileceklerini ifade etti.

Kolo, tasarruf finansman modelinin Avrupa'da da uygulanan, çeşitli nedenlerle bankacılık sisteminin dışında kalan orta ve ortanın altındaki gelir sahiplerinin tasarruflarını özenle değerlendiren bir sistem olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:

"Ülkemizde de 30 yılı aşkın süredir bu modelle çalışan şirketler var. Özellikle geçtiğimiz yıl yoğun olmakla birlikte firma sayılarının düzensiz olarak artışı sonrası bazı yapılarda müşteri mağduriyetleri görülmeye başlandı. BDDK, aralarında Finansevim'in de bulunduğu büyük ve düzenli çalışan şirketlerin görüşlerini alarak yasanın çıkarılmasına öncülük etti ve getirilen kuralların uygulama biçimini belirleyen yönetmelik de geçtiğimiz hafta yayınlanarak çalışma koşullarımızın çerçevesini tanımladı. Artık hepimiz devletimizin kontrolü ve denetiminde regülasyona tabi şirketler gibi rekabet edeceğiz ve sadece ürünlerimizle değil hizmet biçimimizle fark yaratarak tasarruf sahiplerinin güven ihtiyacını en iyi biçimde karşılayarak tercihlerini yönlendireceğiz."

Şirketin kurumsal yönetim ilkeleri ile yönetilmesini çok önemsediğini aktaran Kolo, "Kanun sektörü regüle ediyor ve getirdiği güçlü denetim ile bireylerin çok daha güvenle tasarruf yapmalarının yolunu açıyor. İzinsiz ve kanunların çizdiği sınırların dışında hareket eden firmalar için çok ciddi cezai yaptırımlar getiriyor. Kanun ile artık firmaların mali yapıları da sürekli denetlenecek. Finansevim olarak bizim en büyük özelliğimiz bu kurumsal yönetim ve iş yapış tarzımızla güven vermemiz. Bu sektörün en büyük dayanağı güven duygusu. Siz bu güveni müşterilere verebiliyorsanız onlar da size getirip tasarruflarını emanet ediyorlar. Baktığınızda yüzde 99,7 oranında müşteri memnuniyetimiz tesadüf değil." değerlendirmelerinde bulundu.